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युवराज से डिविलियर्स तक… मैदान पर दोबारा लौट रहे ये दिग्गज खिलाड़ी, इस लीग में मचाएंगे धमाल

World Championship of Legends: वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स के सीजन का एलान हो गया है. यह टूर्नामेंट 3 अक्टूबर से शुरू होगा, जो कि 18 अक्टूबर तक चलेगा. इसमें युवराज सिंह, एबी डिविलियर्स और डेविड वॉर्नर जैसे दिग्गज खेलते दिखाई देंगे.

By: Ankush Upadhayay | Published: August 17, 2026 2:51:06 PM IST

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स के तीसरे सीजन में खेलेंगे ये दिग्गज खिलाड़ी.
वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स के तीसरे सीजन में खेलेंगे ये दिग्गज खिलाड़ी.


World Championship of Legends Season 3: इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके दिग्गज खिलाड़ी एक बार फिर धमाल मचाने के लिए मैदान पर उतरने को तैयार हैं. दरअसल, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (WCL) के तीसरे सीजन का एलान हो गया है. यह टूर्नामेंट 3 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2026 तक खेला जाएगा. इस लीग में पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह से लेकर एबी डिविलियर्स, ड्वेन ब्रावो, शाहिद अफरीदी और मोईन अली जैसे दिग्गज खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे. इसके अलावा डेविड वॉर्नर और मोहम्मद महमूदुल्लाह जैसे नए खिलाड़ियों की भी इस टूर्नामेंट में एंटी हो रही है. इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश चैंपियंस भी नई टीम के रूप में शामिल हो गई है.

कहां खेला जाएगा तीसरा सीजन?

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (WCL) का तीसरा सीजन 3 से 18 अक्टूबर तक खेला जाएगा. पिछले 2 रोमांचक सीजन के बाद तीसरे सीजन में और भी ज्यादा रोमांच देखने को मिलेगा. हालांकि अभी तक इस सीजन के आयोजन स्थल का एलान नहीं हुआ है. बताया जा रहा है कि इस बार यूके से बाहर मुकाबले खेले जाएंगे. दरअसल, WCL के फाउंडर और CEO हर्षित तोमर के अनुसार, तीसरे सीजन में टूर्नामेंट पहली बार UK से बाहर आयोजित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस सीजन में फैंस को कई बड़े सरप्राइज भी देखने को मिलेंगे.

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WCL का इतिहास

WCL के इतिहास की बात करें, तो अभी तक इस टूर्नामेंट के सीजन खेले जा चुके हैं. WCL के पहले में भारत और दूसरे में साउथ अफ्रीका ने खिताब जीता था. पहले सीजन में भारत चैंपियंस ने फाइनल पाकिस्तान चैंपियंस को हराया था. इसके बाद दूसरे सीजन में साउथ अफ्रीका ने भी फाइनल में पाकिस्तान चैंपियंस को हराकर ट्रॉफी उठाई. अब देखना होगा कि तीसरे सीजन में कौन सी टीम चैंपियन बनती है.

ये भी पढ़ें: स्टेट टी20 लीग पर फिक्सिंग का साया! BCCI ने तैयार किया ऐसा चक्रव्यूह, सट्टेबाजों का बच पाना मुश्किल

क्रिकेट के बड़े सितारे मैदान पर दिखेंगे

WCL के फाउंडर हर्षित तोमर का कहना है कि इस सीजन में क्रिकेट के सबसे बड़े नाम और स्टार्स को मैदान पर दिखाई देंगे. उन्होंने आगे कहा कि दूसरे सीजन में WCL ने दुनिया भर में 42.5 करोड़ दर्शकों तक पहुंच बनाई थी. ऐसे में तीसरे सीजन से आयोजकों को इससे भी बड़ा वैश्विक प्रभाव बनाने की उम्मीद है. इसका मतलब है अक्टूबर में क्रिकेट के मैदान पर पुराने दिग्गज खिलाड़ी नजर आएंगे, जिन्होंने एक समय पर अपने गेंद या बल्ले से वर्ल्ड क्रिकेट में जलवा बिखेरा था.

Tags: AB de Villiersyuvraj singh
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