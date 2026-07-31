दुनिया के 4 सबसे बदनसीब क्रिकेटर, जिनके खेलते ही हार जाती थी टीम! पूरे करियर में नहीं चखा जीत का स्वाद

World’s 4 Unluckiest Cricketers: क्रिकेट में अक्सर उन खिलाड़ियों की बात होती है, जो अपने प्रदर्शन से टीम को मैच जिताते हैं. इन खिलाड़ियों को क्रिकेट जगत में खूब पहचान मिलती है, लेकिन कुछ ऐसे भी खिलाड़ी होते हैं, जो अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी टीम को जीत नहीं दिला पाते. इन खिलाड़ियों ने मैदान पर अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन फिर उनकी टीम को जीत नहीं मिली. ये खिलाड़ी जब-जब मैदान पर उतरे, तो उनकी टीम को जीत ही नसीब नहीं हुआ. इसी वजह से उन्हें क्रिकेट के सबसे बदनसीब खिलाड़ियों में गिना जाता है. जानें कौन हैं वो खिलाड़ी…

बर्ट सटक्लिफ (Bert Sutcliffe)

न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर बर्ट सटक्लिफ इस लिस्ट में पहले नंबर पर आते हैं. उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए साल 1947 से 1965 तक क्रिकेट खेली. इस दौरान उन्होंने कीवी टीम के लिए 42 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 40.10 की औसत से 2,727 रन बनाए. हालांकि इसके बावजूद वह की जीत का स्वाद नहीं चख पाए. बर्ट सटक्लिफ ने न्यूजीलैंड के लिए जितने भी मैच खेले, उसमें उनकी टीम को हार मिली या मैच ड्रॉ रहा. इसी वजह से उन्हें दुनिया का सबसे बदनसीब क्रिकेटर कहा जाता है.

ब्रायन स्ट्रैंग (Bryan Strang)

जिम्बाब्वे के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रायन स्ट्रैंग भी इस लिस्ट में शामिल हैं. उन्हें टेस्ट क्रिकेट का बदनसीब खिलाड़ी कहा जाता है. दरअसल, ब्रायन स्ट्रैंग ने जिम्बाब्वे के लिए टेस्ट में कुल 26 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 56 विकेट चटकाए. इसके बावजूद उनके खेलते हुए कभी जिम्बाब्वे को टेस्ट में जीत नहीं मिली.

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बॉब ब्लेयर (Bob Blair)

न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर बॉब ब्लेयर भी दुनिया के सबसे बदनसीब खिलाड़ियों में गिने जाते हैं. उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए कुल 19 टेस्ट मैच खेले. इस दौरान उन्होंने कुल 43 विकेट चटकाए, लेकिन कभी उनकी टीम को जीत नसीब नहीं हुई.

अल शहरयार (Al Sahariar)

बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेटर अल शहरयार भी दुनिया के बदनसीब क्रिकेटर्स में शामिल हैं. उन्होंने अपने पूरे वनडे क्रिकेट करियर के दौरान कुल 29 मुकाबले खेले, जिसमें उन्होंने 374 रन बनाए. इस दौरान उनकी टीम बांग्लादेश को 27 वनडे मैचों हार का सामना करना पड़ा, जबकि 2 मुकाबले बेनतीजा रहे. इसका मतलब है कि अल शहरयार को पूरे वनडे करियर में कभी जीत नसीब नहीं हुई.