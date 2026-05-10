टी20 विश्व कप के लिए बांग्लादेश टीम का ऐलान, सुल्ताना को कमान, कब से शुरू होगा टूर्नामेंट?

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आगामी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वूमेंस 20ओवर विश्व कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. यह प्रतियोगिता 12 जून से इंग्लैंड में शुरू होगी. बांग्लादेश ने इस बार घूमती गेंद फेंकने वाली गेंदबाजों पर अधिक भरोसा जताया है और केवल दो तेज गेंदबाजों, मारूफा अख्तर और फरिहा इस्लाम त्रिस्ना, को टीम में शामिल किया है. शीर्ष क्रम की बल्लेबाज ताज नेहार की टीम में वापसी हुई है, जबकि शारमिन सुल्ताना को इस बार स्थान नहीं मिला.

मुख्य चयनकर्ता सज्जाद अहमद ने बताया कि इंग्लैंड की परिस्थितियों और बांग्लादेश के सीमित तेज गेंदबाजी विकल्पों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया. उनके अनुसार हाल के वर्षों में इंग्लैंड की पिचों ने घूमती गेंद फेंकने वाली गेंदबाजों को भी अच्छी सहायता दी है. इसी कारण चयनकर्ताओं ने अपनी धीमी गेंदबाजी ताकत पर भरोसा जताया. उन्होंने यह भी कहा कि ताज नेहार बल्लेबाजी क्रम में पहले से छठे स्थान तक कहीं भी खेल सकती हैं और पारी के अंतिम पाँच ओवरों में तेजी से रन जुटाने की क्षमता रखती हैं.

घूमती गेंद फेंकने वाली गेंदबाजों पर अधिक भरोसा

मुख्य चयनकर्ता के अनुसार बांग्लादेश के पास तेज गेंदबाजों की संख्या बहुत कम है और कई बार महत्वपूर्ण मौकों पर खिलाड़ी चोटिल हो जाते हैं. इसी वजह से टीम प्रबंधन ने घूमती गेंद फेंकने वाली गेंदबाजों को प्राथमिकता दी है. इंग्लैंड की पिचों के हालिया स्वभाव को देखते हुए यह रणनीति टीम के लिए लाभकारी साबित हो सकती है.

ताज नेहार की वापसी से बल्लेबाजी को मजबूती

ताज नेहार की वापसी से बांग्लादेश की बल्लेबाजी को मजबूती मिलने की उम्मीद है. निगार सुल्ताना जोटी टीम की कप्तानी करेंगी, जबकि नाहिदा अख्तर उपकप्तान होंगी. बांग्लादेश 25 मई को एडिनबर्ग रवाना होगा, जहां वह स्कॉटलैंड और नीदरलैंड के साथ त्रिकोणीय श्रृंखला खेलेगा. इसके बाद टीम लफबरो में आधिकारिक अभ्यास मुकाबले खेलेगी.