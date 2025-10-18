Womens World Cup: LIVE मैच में घटी ऐसी दर्दनाक घटना, खिलाड़ी को स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा बाहर, VIDEO

Women’s World Cup 2025: महिला वर्ल्ड कप 2025 में श्रीलंका और द.अफ्रीका के बीच मुकाबला खेला गया. कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए इस मैच में कुछ ऐसा हो गया, जिसे देखने के बाद सभी हैरान-परेशान हो गए. इस मुकाबले में एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को सन्न कर दिया. दरअसल इस मैच में श्रीलंकाई टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करने का फैसला किया. 12 ओवर्स का खेल होने के बाद बारिश आने की वजह से मैच को रोकना पड़ा. श्रीलंका की पारी के दौरान एक बड़ी घटना भी देखने को मिली जब उनकी ओपनिंग बल्लेबाज विशमी गुणारत्ने खतरनाक थ्रो लगने से बुरी तरह घायल हो गई जिसके बाद उन्हें मैदान से स्ट्रेचर की मदद से बाहर लेकर जाया गया.

घुटने में लगी गेंद, मैदान पर लेटी खिलाड़ी

श्रीलंका की पारी का पांचवां ओवर चल रहा था. ये ओवर द. अफ्रीका की तरफ से मरिजाने केप्प ने फेंका. इस ओवर की चौथी गेंद पर विशमी गुणारत्ने ने आगे आकर मिड ऑन की तरफ शॉट खेला जिसके बाद उन्होंने एक रन लेने का कोशिश की. इसी दौरान वहां पर फील्डिंग कर रहे फील्डर ने उन्हें रन आउट करने के लिए थ्रो फेंका, लेकिन वो थ्रो विकेट पर लगने के बजाए सीधे विशमी के घुटने पर जा लगा जिसके बाद वह काफी दर्द में दिखाई दी और मैदान पर लेट गईं. दर्द इतना तेज़ था कि वो मैदान पर खड़ी भी नहीं हो पा रहीं थी. इसके बाद उन्हें स्ट्रेचर की मदद से मैदान के बाहर ले जाया गया. विशमी को जब ये चोट लगी उस समय वो 16 गेंदों का सामना करते हुए 12 रन बना चुकी थीं.

ये भी पढ़ें- Shubman Gill: कोहली से सीखा, रोहित से जाना, नई कप्तानी से पहले गिल का लर्निंग फेज़

चोट पर आया बड़ा अपडेट

विशमी गुणारत्ने की चोट को लेकर श्रीलंका क्रिकेट की तरफ से भी अपडेट दिया गया जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी कि विशमी एक रन लेने का जब प्रयास कर रही थी तो उस समय गेंद उनके बाएं घुटने पर लगी थी. अब वह मेडिकल टीम की देखरेख में जिसमें उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं लगी है.

ये भी पढ़ें- Viral Video: वापसी से पहले विराट का मस्ती भरा अंदाज़, कोहली का क्रिकेट फन मोड ऑन