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Women’s T20 World Cup Warm-up Matches: ICC ने जारी किया मुकाबलों का पूरा शेड्यूल, जानें कब और कहां होंगे वॉर्म-अप मैच

Women’s T20 World Cup Warm-up Matches: वॉर्म-अप चरण में हिस्सा लेने वाली सभी 12 टीमों को दो-दो मुकाबले खेलने का अवसर मिलेगा.

By: Shubahm Srivastava | Published: June 1, 2026 4:18:23 PM IST

महिला T20 विश्व कप वार्म-अप मैच
महिला T20 विश्व कप वार्म-अप मैच


Women’s T20 World Cup Warm-up Matches Schedule: आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 (ICC Women’s T20 World Cup 2026) के आगाज से पहले सभी 12 टीमों को अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने का मौका मिलेगा. टूर्नामेंट से पहले 6 जून से 10 जून 2026 तक कुल 12 वॉर्म-अप मैच खेले जाएंगे.

इन मुकाबलों का उद्देश्य खिलाड़ियों को इंग्लैंड और वेल्स की परिस्थितियों से परिचित कराना और टीम संयोजन को अंतिम रूप देना है. मुख्य टूर्नामेंट 12 जून से शुरू होगा, इसलिए ये अभ्यास मैच सभी टीमों के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं.

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सभी टीमों को मिलेंगे दो-दो अभ्यास मैच

वॉर्म-अप चरण में हिस्सा लेने वाली सभी 12 टीमों को दो-दो मुकाबले खेलने का अवसर मिलेगा. इन मैचों के जरिए टीमें अपनी रणनीतियों का परीक्षण करेंगी और खिलाड़ियों की फॉर्म का आकलन करेंगी. कोचिंग स्टाफ के लिए भी यह तय करने का अच्छा मौका होगा कि मुख्य टूर्नामेंट में किस संयोजन के साथ मैदान पर उतरना है.

मैचों का समय और कार्यक्रम

वॉर्म-अप मुकाबले दो स्लॉट में आयोजित किए जाएंगे. सुबह के मैच स्थानीय समयानुसार सुबह 10:00 बजे शुरू होंगे, जो भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे होंगे. वहीं दोपहर और शाम के मुकाबले स्थानीय समयानुसार 3:00 बजे शुरू होंगे, जिन्हें भारत में शाम 7:30 बजे देखा जा सकेगा. इस शेड्यूल से क्रिकेट प्रशंसकों को पूरे दिन महिला क्रिकेट का रोमांच देखने को मिलेगा.

तीन ऐतिहासिक मैदानों में होंगे मुकाबले

सभी 12 वॉर्म-अप मैच इंग्लैंड और वेल्स के तीन प्रमुख क्रिकेट मैदानों में खेले जाएंगे. इनमें डर्बी का काउंटी ग्राउंड, लफबरो यूनिवर्सिटी का हैसलग्रेव ग्राउंड और कार्डिफ का सोफिया गार्डन्स/कार्डिफ आर्म्स पार्क शामिल हैं. ये मैदान अपनी बेहतरीन सुविधाओं और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास के लिए जाने जाते हैं. विभिन्न परिस्थितियों वाले इन मैदानों पर खेलने से टीमों को टूर्नामेंट से पहले महत्वपूर्ण अनुभव मिलेगा.

12 टीमें लेंगी हिस्सा

महिला टी20 विश्व कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, भारत, आयरलैंड, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, स्कॉटलैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और वेस्टइंडीज हिस्सा लेंगी. भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी मजबूत टीमों पर विशेष नजर रहेगी, जबकि अन्य टीमें भी वॉर्म-अप मैचों में दमदार प्रदर्शन कर मुख्य प्रतियोगिता से पहले आत्मविश्वास हासिल करना चाहेंगी. 

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Tags: ICC Womens T20 World CupWomens T20 World Cup 2026Womens T20 World Cup warm-up matches
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