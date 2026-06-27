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Women’s T20 WC: सिर्फ जीत से नहीं बनेगी बात! भारत को किस्मत का भी चाहिए साथ, जानें सेमीफाइनल का समीकरण

Team India Semi Final Qualification Scenario: विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम का आखिरी लीग स्टेज मैच 28 जून को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाला है. अगर भारत को इस मैच में हार मिलती है, तो वह लगभग टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे. जानें भारत के क्वालीफिकेशन के सारे सिनेरियो...

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: June 27, 2026 1:24:07 PM IST

भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने का समीकरण.
भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने का समीकरण.


Team India Semi Final Qualification Scenario: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम पर सेमीफाइनल से बाहर होने का खतरा मंडरा पहा है. दरअसल, साउथ अफ्रीका से मिली करारी हार की वजह से भारतीय टीम के लिए सेमीफाइनल का समीकरण थोड़ा पेचीदा हो गया है. हालांकि इस हार के बाद भारत ने बांग्लादेश को हराकर वापसी की. ग्रुप-ए के प्वाइंट्स टेबल में भी भारतीय टीम दूसरे नंबर पर है. इस ग्रुप में सभी टीमें 4-4 मैच खेल चुकी हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही सेमीफाइनल में पहुंच पाई है.

अब सेमीफाइनल के लिए सिर्फ एक सीट बची है, जिसके लिए भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रेस हो रही है. दोनों टीमों के पास 6-6 प्वाइंट्स हैं, लेकिन नेट रन रेट के मामले में भारतीय टीम काफी आगे है. भारत और साउथ अफ्रीका के पास 1-1 मैच बाकी हैं, जो 28 जून को खेले जाएंगे. ऐसे में आइए जानते हैं कि भारत को सेमीफाइनल में जाने के लिए क्या करना होगा? क्या समीकरण बन रहे हैं?

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कैसे सेमीफाइनल पहुंचेगी भारतीय टीम?

विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लीग स्टेज में भारत का अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाला है. यह मुकाबला रविवार यानी 28 जून को लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा. अगर भारत ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है, तो भी सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाएगी. दरअसल, साउथ अफ्रीका के पास भी बांग्लादेश को हराकर 8 प्वाइंट्स तक पहुंचने का मौका है. हालांकि साउथ अफ्रीका नेट रन रेट भारत से कमजोर है.

ऐसे में भारतीय टीम चाहेगी कि बांग्लादेश साउथ अफ्रीका के खिलाफ कम अंतर से हारे. ऐसे में भारत को सेमीफाइनल में जाने के लिए सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा. ऐसे में साउथ अफ्रीका बांग्लादेश से जीत भी जाती है, तो भारत नेट रन रेट के दम पर क्वालीफाई कर जाएगी.

ये भी पढ़ें: IND vs IRE: प्रसिद्ध-संजू OUT, सूर्यवंशी का डेब्यू… करारी हार के बाद टीम इंडिया में होंगे 3 बड़े बदलाव!

भारत को मिली हार, तो क्या होगा?

भारतीय टीम का आखिरी लीग स्टेज मुकाबला 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होने वाला है. ऑस्ट्रेलिया ने इस विश्व कप में 4 मैच खेले हैं, जिनमें से सभी मैचों में जीत हासिल की है. अगर भारत को ऑस्ट्रेलिया से हार मिलती है, तो वह टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा. हालांकि अगर बांग्लादेश बड़ा उलटफेर करते हुए साउथ अफ्रीका को हरा देती है, तो भारत ऑस्ट्रेलिया से हारकर भी नेट रन रेट के दम पर सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी. बता दें कि फिलहाल भारत का नेट रन रेट +2.268 है, जबकि साउथ अफ्रीका का +0.734 है.

भारत का अगला मैच?

भारतीय टीम का अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लॉर्ड्स में होने वाला है, जो 28 जून को खेला जाएगा. इस मुकाबले में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल का टिकट लेने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

Tags: home-hero-pos-3Womens T20 World Cup 2026
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