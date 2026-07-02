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Women’s T20 WC: चैंपियन टीम को मिलेगा खजाना, रनर-अप पर भी पैसों की बारिश, जानें भारत को कितने रुपये मिलेंगे

Women's T20 WC Prize Money: महिला टी20 विश्व कप 2026 में चैंपियन टीम से लेकर रनर-अप और ग्रुप स्टेज की सभी टीमों को करोड़ों रुपये की इनामी राशि दी जाएगी. जानें किस टीम को कितने रुपये मिलेंगे...

By: Ankush Upadhayay | Published: July 2, 2026 11:06:30 AM IST

महिला टी20 विश्व कप 2026 की प्राइज मनी.
महिला टी20 विश्व कप 2026 की प्राइज मनी.


Women’s T20 WC Prize Money: ICC विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच गया है. ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है. वहीं, आज यानी 2 जुलाई को इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टी20 मुकाबला खेला जाएगा. इस मुकाबले में जीतने वाली टीम 5 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल खेलेगी. इस साल चैंपियन बनने वाली टीम पर करोड़ों रुपये की बारिश होने वाली है.

दरअसल, ICC ने महिला टी20 विश्व कप 2026 के लिए कुल 8,764,615 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 82.88 करोड़ की प्राइज मनी का एलान किया है. इसमें चैंपियन, रनर-अप, सेमीफाइनलिस्ट और ग्रुप स्टेज में हिस्सा लेने वाली सभी टीमों को पैसा दिया जाएगा. जानिए चैंपियन टीम और भारत को कितने रुपये मिलेंगे…

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चैंपियन रनर-अप को मिलेंगे कितने रुपये?

5 जुलाई को टूर्नामेंट का फाइनल जीतने वाली टीम को 2,340,000 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 22.13 करोड़ रुपये की इनामी राशि दी जाएगी. इसके अलावा खिताबी जंग में हारने वाली टीम यानी रनर-अप को करीब 11.07 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. इतना ही नहीं, सेमीफाइनल में हारने वाली दोनों टीमों को 675,000 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 6.38 करोड़ रुपये की इनामी राशि मिलेगी.

भारत को मिलेंगे इतने रुपये

इस टूर्नामेंट में भारतीय महिला टीम लीग स्टेज से ही बाहर हो गई है. भारत को लीग स्टेज के आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था. हालांकि इसके बावजूद भारतीय टीम को मोटी रकम मिलेगी. दरअसल, ICC ने ग्रुप स्टेज में हर मैच की जीत के लिए अलग इनामी राशि का एलान किया है. ग्रुप स्टेज में हर जीत पर टीम को 31,154 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 29.47 लाख रुपये मिलेंगे.

भारत ने लीग स्टेज में 5 मैचों में 3 जीत दर्ज की थी. इसके हिसाब से भारत को  इसके अलावा टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों को अलग से 247,500 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 2.34 करोड़ रुपये मिलेंगे. इस हिसाब से भारत को कुल 88.41 लाख रुपये दिए जाएंगे. इस तरह भारत को कुल 3.22 करोड़ रुपये मिलेंगे.

कब-कहां खेला जाएगा फाइनल?

महिला टी20 विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला 5 जुलाई को लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा. यह मुकाबला रात 8 बजे शुरू होगा. ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही वेस्टइंडीज को हराकर फाइनल में जगह बना ली है. वहीं, दूसरे फाइनलिस्ट के लिए गुरुवार (2 जुलाई) को इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच जंग होगी.

Tags: Womens T20 World Cup 2026
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