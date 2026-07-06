Women’s T20 World Cup Prize Money: ऑस्ट्रेलिया ने जीता विश्व कप, लेकिन टीम इंडिया भी मालामाल, ICC से मिले इतने करोड़

Women’s T20 World Cup Prize Money: आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम कर लिया. फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान इंग्लैंड को हराकर इतिहास रच दिया. यह ऑस्ट्रेलिया का महिला टी20 विश्व कप में सातवां खिताब है. इस जीत के साथ टीम ने सिर्फ ट्रॉफी ही नहीं जीती, बल्कि करोड़ों रुपये की इनामी राशि भी हासिल की. वहीं, उपविजेता इंग्लैंड और टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली सभी टीमों को भी तय नियमों के अनुसार पुरस्कार राशि दी गई.

इस बार इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने महिला टी20 विश्व कप के लिए कुल 8.76 मिलियन डॉलर (करीब 73.1 करोड़ रुपये) का प्राइज मनी पूल रखा था. यह महिला टी20 विश्व कप के इतिहास का सबसे बड़ा इनामी पूल है. टूर्नामेंट में कुल 12 टीमों ने हिस्सा लिया. सभी टीमों को पहले से तय भागीदारी राशि दी गई, जबकि हर मैच जीतने पर अलग से बोनस भी मिला.

ऑस्ट्रेलिया को मिली सबसे बड़ी इनामी राशि

चैंपियन बनने पर ऑस्ट्रेलिया को 2.34 मिलियन डॉलर (करीब 19.5 करोड़ रुपये) की पुरस्कार राशि मिली. वहीं, फाइनल में हारने वाली इंग्लैंड की टीम को 1.17 मिलियन डॉलर (लगभग 9.7 करोड़ रुपये) मिले. ऑस्ट्रेलिया ने पूरे टूर्नामेंट में सातों मुकाबले जीते, जिसके लिए उसे हर जीत पर 31,154 डॉलर (करीब 26 लाख रुपये) का अतिरिक्त बोनस भी मिला. इसके अलावा भागीदारी के लिए भी टीम को लगभग 2.06 करोड़ रुपये दिए गए.

भारतीय टीम को भी मिला पुरस्कार