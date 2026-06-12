Home > खेल > T20 World Cup: महिला विश्व कप में होगी पैसों की बारिश? जीतने पर मिलेगा इतने करोड़ का इनाम; प्राइज मनी जान पुरुष क्रिकेटरों के उड़े होश

T20 World Cup: महिला विश्व कप में होगी पैसों की बारिश? जीतने पर मिलेगा इतने करोड़ का इनाम; प्राइज मनी जान पुरुष क्रिकेटरों के उड़े होश

Women T20 World Cup 2026 Prize Money: ICC ने न केवल नॉकआउट मैचों के लिए बल्कि लीग स्टेज मैचों के लिए भी प्राइज मनी तय की है. हर टीम को ग्रुप स्टेज के दौरान हर जीत के लिए लगभग ₹29 लाख (लगभग ₹2.9 मिलियन) का बोनस मिलेगा.

By: Divyanshi Singh | Published: June 12, 2026 2:21:05 PM IST

आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 पुरस्कार राशि
आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 पुरस्कार राशि


Women T20 World Cup 2026 Prize Money: दुनिया भर में महिला क्रिकेट में बढ़ती दिलचस्पी और बढ़ते कद को देखते हुए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है. इंग्लैंड में होने वाले 2026 ICC महिला T20 वर्ल्ड कप की प्राइज़ मनी में काफ़ी बढ़ोतरी की गई है. 12 जून से शुरू होने वाला यह टूर्नामेंट अब तक का सबसे बड़ा महिला T20 वर्ल्ड कप होगा, जिसमें पहली बार 12 टीमें हिस्सा लेंगी. इंग्लैंड के सात मैदानों पर कुल 33 मैच खेले जाएंगे.

T20 वर्ल्ड कप जीतने पर प्राइज मनी कितने करोड़ होगी?

ICC ने इस वर्ल्ड कप के लिए प्राइज़ पूल में काफ़ी बढ़ोतरी की है. इस बार, चैंपियन टीम को $2.34 मिलियन (₹22 करोड़ से ज़्यादा) और रनर-अप को $1.17 मिलियन (लगभग ₹11 करोड़) मिलेंगे. इसके अलावा, हर टीम के लिए $247,500 (लगभग ₹2 करोड़) की पार्टिसिपेशन फ़ीस कन्फ़र्म की गई है. सेमीफाइनल में हारने वाली और टूर्नामेंट से बाहर होने वाली टीमों को खाली हाथ नहीं लौटना पड़ेगा. हारने वाली टीम को लगभग ₹6.56 करोड़ (लगभग ₹6.56 करोड़) मिलेंगे.

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ICC ने न केवल नॉकआउट मैचों के लिए बल्कि लीग स्टेज मैचों के लिए भी प्राइज मनी तय की है. हर टीम को ग्रुप स्टेज के दौरान हर जीत के लिए लगभग ₹29 लाख (लगभग ₹2.9 मिलियन) का बोनस मिलेगा. पिछले साल ODI वर्ल्ड कप जीतने के बाद, हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम अपना पहला T20 वर्ल्ड कप खिताब जीतने का लक्ष्य रखेगी. वे टूर्नामेंट के टॉप कंटेंडर्स में से एक हैं.

पहली बार खेलेंगी 12 टीमें

महिला T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार टूर्नामेंट का दायरा बढ़ाया गया है. इस बार 10 की जगह 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं. सभी 12 टीमों को 6-6 के दो ग्रुप में बांटा गया है. लीग स्टेज के दौरान, हर टीम अपने ग्रुप की दूसरी 5 टीमों के खिलाफ एक मैच खेलेगी. हर ग्रुप से टॉप दो टीमें सीधे सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी. टूर्नामेंट में कुल 33 मैच खेले जाएंगे.

T20 वर्ल्ड कप 2026 ग्रुप्स

ग्रुप 1: इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, नीदरलैंड्स.
ग्रुप 2: इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, स्कॉटलैंड, आयरलैंड.

Tags: Women T20 World Cup 2026
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