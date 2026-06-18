इधर अफगानिस्तान वाला मैच देखते रहे भारतीय, उधर विश्व कप में महिला ने टीम ने किया कमाल; बन गई नंबर 1

ICC Womens T20 World Cup Points Table: हरमनप्रीत कौर की लीडरशिप वाली टीम इंडिया ने नीदरलैंड्स को हराकर ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपना लगातार दूसरा मैच जीता. पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया ने 209 रन बनाए, जो टूर्नामेंट में भारत का अब तक का सबसे बड़ा टोटल है. यह पहली बार था जब टीम इंडिया ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप में 200 रन का आंकड़ा पार किया. इस टोटल का पीछा करते हुए नीदरलैंड्स 114 रन पर आउट हो गई. भारत ने यह मैच 95 रन के बड़े अंतर से जीता. यह टीम इंडिया की लगातार दूसरी जीत है, इससे पहले उसने अपने कट्टर दुश्मन पाकिस्तान को हराया था. इन दो लगातार जीत के साथ, टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में नंबर-1 जगह बना ली है. इस बीच पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका के हाथों लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा. आइए लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल पर एक नज़र डालते हैं:

पॉइंट्स टेबल ग्रुप A

नीदरलैंड के खिलाफ जीत के बाद भारत के दो पॉइंट्स हो गए हैं. छह बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने भी अब तक खेले गए दोनों मैच जीते हैं, लेकिन टीम इंडिया अपने बेहतर नेट रन रेट की वजह से टॉप पर पहुंच गई है. इंडिया का नेट रन रेट +3.975 है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का +3.875 है. इन दोनों टीमों के अभी सेमीफाइनल में पहुंचने के सबसे ज़्यादा चांस हैं. इस बार विमेंस T20 वर्ल्ड कप में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें छह-छह के दो ग्रुप में बांटा गया है. हर ग्रुप से टॉप दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी.

क्या है पाकिस्तान का हाल?

जहां तक ​​पाकिस्तान की बात है तो इंडिया से हारने के बाद उसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ कम स्कोर वाले मैच में हार का सामना करना पड़ा. पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान सिर्फ 126 रन ही बना पाया, जिसे अफ्रीकी टीम ने 19 गेंद और 2 विकेट बाकी रहते हासिल कर लिया. इस जीत के साथ साउथ अफ्रीका तीसरे, जबकि पाकिस्तान पांचवें नंबर पर है.

ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल ग्रुप B

इंग्लैंड अभी ग्रुप B में सबसे ऊपर है. लगातार दो मैच जीतकर इंग्लिश टीम पहले नंबर पर है. स्कॉटलैंड, वेस्टइंडीज और श्रीलंका ने भी जीत दर्ज की है. श्रीलंका ने दो मैच खेले हैं, जिसमें से एक में उसे हार मिली है. वहीं, डिफेंडिंग चैंपियन न्यूज़ीलैंड की टूर्नामेंट में शुरुआत निराशाजनक रही है. वेस्ट इंडीज़ से हारने के बाद, उन्हें श्रीलंका से लगातार दूसरी हार मिली.