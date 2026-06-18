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हरमनप्रीत-एलिस भी नहीं कर पाईं, फातिमा सना ने रचा वो इतिहास! ऐसा करने वाली बनीं दुनिया की पहली कप्तान

Fatima Sana World Record: पाकिस्तान भले ही मैच हार गया, लेकिन कप्तान फातिमा सना ने वो कर दिखाया जो बड़े-बड़े दिग्गज भी नहीं कर पाए. जानिए उनके इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड के बारे में...

By: Shivani Singh | Published: June 18, 2026 2:55:40 PM IST

पाकिस्तान भले ही मैच हार गया, लेकिन कप्तान फातिमा सना ने वो कर दिखाया जो बड़े-बड़े दिग्गज भी नहीं कर पाए
पाकिस्तान भले ही मैच हार गया, लेकिन कप्तान फातिमा सना ने वो कर दिखाया जो बड़े-बड़े दिग्गज भी नहीं कर पाए


Women’s T20 World Cup 2026: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान टीम का सफर भले ही उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा और शुरुआती झटकों ने फैंस को मायूस किया है, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर असली हीरो वही होता है जो मुश्किल हालातों में भी अपनी चमक छोड़ जाए.. कप्तान फातिमा सना ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है. हार के गम के बीच उन्होंने एक ऐसा ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, जिसने दुनिया के बड़े-बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया. आइए जानते हैं सना के इस यादगार कारनामे के बारे में…

पाकिस्तान की टीम के लिए महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत खराब रही है और वे अब तक खेले गए दोनों मैच हार चुकी हैं. टीम इंडिया के खिलाफ़ पहला मैच हारने के बाद, पाकिस्तान की टीम को अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा. दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को 2 विकेट से हराया. हालांकि टीम हार गई, लेकिन यह मैच पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना के लिए यादगार बन गया; उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया और सबसे आगे निकल गईं. उन्होंने ऐसा कारनामा कर दिखाया जो स्मृति मंधाना और एलिस पेरी जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी नहीं कर पाए हैं.

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फातिमा सना का ऐतिहासिक कारनामा

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ़ मैच में पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन किया। टीम के लिए पहले बल्लेबाजी करते हुए, उन्होंने 38 गेंदों में 55 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे। बाद में, जब गेंदबाजी की बारी आई, तो उन्होंने 2.5 ओवर में 16 रन देकर 3 विकेट लिए. इसके साथ ही, वह एक ही T20 वर्ल्ड कप मैच में अर्धशतक लगाने और 3 विकेट लेने वाली पहली महिला कप्तान बन गईं.

ऐसा करने वाली चौथी खिलाड़ी

हालांकि वह ऐसा करने वाली पहली कप्तान हैं, लेकिन कुल मिलाकर ऐसा करने वाली वह चौथी खिलाड़ी हैं. इससे पहले, वेस्टइंडीज की हेले मैथ्यूज, दक्षिण अफ्रीका की सुने लूस और भारत की शेफाली वर्मा ने भी शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के जरिए यह अद्भुत कारनामा किया है. शेफाली वर्मा ने इसी वर्ल्ड कप के दौरान नीदरलैंड के खिलाफ़ मैच में यह रिकॉर्ड बनाया था.

पाकिस्तान को लगातार दो हार का सामना करना पड़ा

पाकिस्तान की टीम को लगातार दो हार का सामना करना पड़ा है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ़ मैच में टीम की बल्लेबाजी पूरी तरह से विफल रही; पहले बल्लेबाजी करते हुए, वे 20 ओवर में कुल 126 रन ही बना पाए. जवाब में, दक्षिण अफ्रीका ने सिर्फ़ 16.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया और 2 विकेट से मैच जीत लिया.

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