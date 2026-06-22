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Women’s T20 WC 2026: साउथ अफ्रीका से हारकर फंसी टीम इंडिया! सेमीफाइनल से बाहर होने का खतरा, जानिए समीकरण

Women's T20 WC 2026: रविवार को भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है, जिसके चलते सेमीफाइनल से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है. इस हार के बाद भारतीय टीम के लिए सेमीफाइनल की राह मुश्किल हो गई है.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 22, 2026 12:15:15 PM IST

साउथ अफ्रीका से हारने के बाद टीम इंडिया का सेमीफाइनल में जाने का समीकरण.
साउथ अफ्रीका से हारने के बाद टीम इंडिया का सेमीफाइनल में जाने का समीकरण.


Women’s T20 WC 2026: विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम को लगातार 2 जीत के बाद तीसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा है. रविवार को साउथ अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया. इस हार के बाद भारतीय टीम की आगे की मुश्किलें बढ़ गई हैं. भारतीय टीम अभी भी ग्रुप-ए में दूसरे नंबर पर बनी हुई है, लेकिन सेमीफाइनल में जाने की राह मुश्किल हो गई है. भारत के पास लीग स्टेज में सिर्फ 2 मैच हैं. अगर भारत को बिना दूसरी टीमों के रिजल्ट पर डिपेंड हुए सेमीफाइनल में जाना है, तो इन दोनों मैचों में जीत हासिल करनी होगी. हालांकि अगर भारतीय टीम 1 मैच में हार भी जाती है, तो भी सेमीफाइनल में जाने की संभावना बनी रहेगी. जानिए सभी समीकरण…

भारत के सेमीफाइनल में जाने के समीकरण

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम अपने ग्रुप में दूसरे नंबर पर मौजूद है. भारतीय टीम ने अभी तक इस टूर्नामेंट में कुल 3 मैच खेले हैं, जिसमें 2 जीत और 1 हार मिली है. भारतीय टीम के खाते में 4 प्वाइंट्स हैं, जबकि नेट रन रेट +2.511 का है. ऐसे में देखा जाए, तो भारत अभी मजबूत स्थिति में है, लेकिन आगे की राह मुश्किल है. भारत के अगले 2 मैच बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैं. अगर भारत इन दोनों में से एक भी मैच हारता है, तो सेमीफाइनल की रेस से बाहर होने का खतरा बन जाएगा. ऐसे में भारत के लिए दोनों मैचों में जीत जरूरी है. अगर भारत दोनों मुकाबले जीत जाती है, तो 8 प्वाइंट्स के साथ सीधे सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी.

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ऑस्ट्रेलिया से मिली हार, तो बाहर होगी टीम इंडिया!

भारतीय टीम का अगला मैच बांग्लादेश के खिलाफ होने वाला है, जिसमें वह आसानी से जीत दर्ज कर सकती है. हालांकि भारत का अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा, जो काफी रोमांचक होगा. अगर भारतीय टीम ने बांग्लादेश को हरा दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से हार गई, तो भी सेमीफाइनल से बाहर हो सकती है. अगर भारत अपने बाकी 2 मैचों में से सिर्फ 1 मैच जीतता है, तो उसके पास 6 प्वाइंट्स ही रह जाएंगे. ऐसे में साउथ अफ्रीका के पास 8 अंकों तक पहुंचने का मौका होगा. ऐसी स्थिति में भारतीय टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी.

बाकी टीमों का हाल

ग्रुप-ए में ऑस्ट्रेलिया की टीम सबसे मजबूत स्थिति में हैं. ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों में लगातार 3 जीत हासिल की है. उनके खाते में 6 प्वाइंट्स हैं और नेट रन रेट भी +4.391 का है. ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में जाने के लिए सिर्फ 1 मैच में जीत चाहिए. वहीं, साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया से हारकर शुरुआत की थी, लेकिन अब जीत की पटरी लौट आई है. साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान और भारत पर जीत दर्ज करके 4 प्वाइंट्स हासिल कर लिए हैं.

हालांकि साउथ अफ्रीका नेट रन रेट -0.546 है, जो भारत से खराब है, लेकिन उनके अगले दोनों मैच कमजोर टीमों के सामने हैं. साउथ अफ्रीका के अगले दो मैच नीदरलैंड और बांग्लादेश से हैं. ऐसे में इन दोनों को हराकर साउथ अफ्रीका 8 प्वाइंट्स के साथ क्वालीफाई कर सकती है. ऐसे में भारतीय टीम चाहेगी कि वह अपने बाकी दोनों मैच जीते या फिर साउथ अफ्रीका को नीदरलैंड या बांग्लादेश के खिलाफ हार झेलनी पड़े. ऐसी स्थिति में भारतीय टीम बेहतर नेट रन रेट के साथ क्वालीफाई कर सकती है.

Tags: Womens T20 World Cup 2026
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