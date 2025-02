नई दिल्ली: वुमेंस प्रीमियर लीग 2025 की शुरुआत 14 फरवरी से होने जा रही है. टूर्नामेंट में 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं. इस टूर्नामेंट के सभी मैच चार शहरों में खेले जाएंगे. यह वुमेंस प्रीमियर लीग का तीसरा सीज़न है. इस टूर्नामेंट के शुरुआती 6 मैच वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में खेले जाएंगे. इसके बाद अगले 8 मैच बेंगलुरु में खेले जाएंगे.

इन टीमों के बीच होगा पहला मुकाबला

वुमेंस प्रीमियर लीग 2025 की शुरुआत रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात जायंट्स के बीच मैच से होगी. यह मैच 14 फरवरी को वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा. दोनों टीमें इस मैच को जीतकर टूर्नामेंट की शानदार शुरुआत करना चाहेंगी. यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा.

कहां देख सकते हैं फ्री में मैच

वुमेंस प्रीमियर लीग 2025 के सभी मैचों का सीधा प्रसारण स्पोर्ट्स 18 पर किया जाएगा. इसके अलावा मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो सिनेमा पर होगी. आप जियो सिनेमा पर सभी मैचों का मुफ्त में आनंद ले सकते हैं.

वुमेंस प्रीमियर लीग की टीमें

1. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

2. मुंबई इंडियंस

3. गुजरात जायंट्स

4. यूपी वॉरियर्स

5. दिल्ली कैपिटल्स

जानें पूरा शेड्यूल

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर vs गुजरात जायंट्स का मैच 14 फरवरी को होगा. दिल्ली कैपिटल्स vs मुंबई इंडियंस 15 फरवरी को होगा. गुजरात जायंट्स vs यूपी वॉरियर्स का मैच 16 फरवरी को होगा. दिल्ली कैपिटल्स vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मैच 17 फरवरी को होगा. गुजरात जायंट्स vs मुंबई इंडियंस का मैच 18 फरवरी को होगा. यूपी वॉरियर्स vs दिल्ली कैपिटल्स का मैच 19 फरवरी को होगा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs मुंबई इंडियंस का मैच 21 फरवरी को होगा. दिल्ली कैपिटल्स vs यूपी वॉरियर्स का मैच 22 फरवरी को होगा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs यूपी वॉरियर्स का मैच 24 फरवरी को होगा. दिल्ली कैपिटल्स vs गुजरात जायंट्स का मैच 25 फरवरी को होगा. मुंबई इंडियंस vs यूपी वॉरियर्स का मैच 26 फरवरी को होगा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs गुजरात जायंट्स का मैच 27 फरवरी को होगा. दिल्ली कैपिटल्स vs मुंबई इंडियंस का मैच 28 फरवरी को होगा.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs दिल्ली कैपिटल्स का मैच 1 मार्च को होगा. यूपी वारियर्स vs गुजरात जायंट्स का मैच 3 मार्च को होगा.यूपी वारियर्स vs मुंबई इंडियंस का मैच 6 मार्च को होगा. गुजरात जायंट्स vs दिल्ली कैपिटल्स का मैच 7 मार्च को होगा. यूपी वारियर्स vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मैच 8 मार्च को होगा. मुंबई इंडियंस vs गुजरात जायंट्स का मैच 10 मार्च को होगा. मुंबई इंडियंस vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मैच 11 मार्च को होगा. एलिमिनेटर 13 मार्च को होगा और फाइनल 15 मार्च को होगा.

