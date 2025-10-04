Ind vs Pak Live Streaming: पुरुषों के बाद अब भारतीय महिला टीम करेगी PAK को चारों खाने चित, घर बैठे ऐसे देख सकेंगे ये रोमांचक मैच

Ind vs Pak Live Streaming: एशिया कप 2025 में भारतीय पुरुष टीम द्वारा पाकिस्तान को करारी शिकस्त देने के बाद, अब भारतीय महिला टीम की बारी है. महिला वनडे विश्व कप 2025 (Women’s ODI World Cup 2025) में भारत-पाकिस्तान का मुकाबला रविवार (5 अक्टूबर) को कोलंबो के आर. प्रेमदासा इंटरनेशनल स्टेडियम में होना है. हमेशा की तरह, इस मैच का रोमांच अपने चरम पर है.

भारत के आगे कहीं नहीं टिक रहा पाक

भारत और पाकिस्तान के बीच मैचों के आंकड़ों पर नजर डालें तो पाकिस्तानी टीम कहीं नजर नहीं आती. दोनों टीमों के बीच अब तक 11 वनडे मैच खेले गए हैं और हर बार भारत को जीत मिली है. वहीं, विश्व कप में दोनों टीमें चार बार आमने-सामने हुई हैं और पाकिस्तान चारों ही मैच हार गया है. इससे साफ़ ज़ाहिर है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान की राह आसान नहीं होगी.

टूर्नामेंट में भारत ने अपने पहले मैच में श्रीलंका को आसानी से हरा दिया था. स्मृति मंधाना और जेमिमा रोड्रिग्स ने शानदार बल्लेबाज़ी की, जबकि रेणुका ठाकुर और दीप्ति शर्मा ने विपक्षी टीम को करारा जवाब दिया. वहीं, पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ अपना पहला मैच हारना पड़ा.

यहां पर देख सकेंगे भारत बनाम पाकिस्तान महिला मैच –

मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा. दर्शक स्टार स्पोर्ट्स हिंदी/एचडी पर हिंदी में और स्टार स्पोर्ट्स 1/एचडी पर अंग्रेजी में मैच देख सकते हैं.

ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, दर्शक अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप पर JioCinema या Disney+ Hotstar ऐप और वेबसाइट के माध्यम से इस रोमांचक मैच का आनंद ले सकते हैं.

मैच की तारीख – रविवार, 5 अक्टूबर 2025

टॉस – दोपहर 2:30 बजे

मैच का समय – दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

स्थान – आर. प्रेमदासा इंटरनेशनल स्टेडियम, कोलंबो

Team India New Schedule 2025: टीम इंडिया के नए शेड्यूल का ऐलान, 2 टीमों के साथ भारत खेलेगा 10 T-20I और 6 ODI