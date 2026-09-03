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भारत चैंपियंस ट्रॉफी की करेगा मेजबानी, लेकिन नहीं खेलेगा पाकिस्तान, इस वजह से ICC ने किया बाहर

Women's Champions Trophy 2027: ICC ने विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2027 की मेजबानी भारत को सौंप दी है. इस टूर्नामेंट के सभी मुकाबले भारत में खेले जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान एक भी मैच नहीं खेलेगा. दरअसल, पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट में एंट्री नहीं दी गई है.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 3, 2026 3:09:26 PM IST

ICC विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2027 में क्यों नहीं खेलगा पाकिस्तान?
ICC विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2027 में क्यों नहीं खेलगा पाकिस्तान?


ICC Women’s Champions Trophy 2027: विमेंस क्रिकेट में ICC ने नया टूर्नामेंट शुरू किया गया है, जिसका नाम विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी है. यह टूर्मामेंट अगले सास 2027 में खेला जाएगा, जिसकी मेजबानी भारत को दी गई है. पहले इस टूर्नामेंट की मेजबानी श्रीलंका को दी गई थी, लेकिन अब ICC ने यह जिम्मेदारी भारत को सौंप दी है. इस टूर्नामेंट का आयोजन 14 फरवरी से शुरू होगा, जो कि 28 फरवरी तक चलेगा. हालांकि काफी कम लोग जानते हैं कि इस ICC टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान का हाईवोल्टेज मैच देखने को नहीं मिलेगा. दरअसल, पाकिस्तान की विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2027 में एंट्री नहीं मिली है. क्या है इसके पीछे की वजह…

पाकिस्तान को क्यों नहीं मिली एंट्री?

विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2027 में कुल 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमे में भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका शामिल हैं. वहीं, पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में नहीं खेलेगा. दरअसल, इस टूर्नामेंट में टीमों की एंट्री टी20 रैंकिंग के हिसाब से हुई है. इसके लिए 6 जुलाई 2026 की रैंकिंग को विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी के क्वालीफिकेशन के लिए कटऑफ माना गया था. नियमों के अनुसार, मेजबान टीम के अलावा बाकी टॉप-5 टीमों ने रैंकिंग के आधार पर एंट्री ली. वहीं, अगर मेजबान टीम भी टॉप-6 में है, तो वही छठी टीम भी बनेगी. पाकिस्तान की टीम कटऑफ डेट तक टॉप-6 में अपनी जगह नहीं बना पाई.. इसकी वजह से पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट में एंट्री नहीं मिली.

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श्रीलंका से क्यों छीनी गई मेजबानी?

ICC ने विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2027 की मेजबानी पहले श्रीलंका को सौंपी थी. हालांकि पिछले कुछ समय से श्रीलंका क्रिकेट (SLC) में लगातार सरकारी और राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ रहे हैं, जिसके चलते ICC ने श्रीलंका से मेजबानी छीन ली. इसके बाद भारत को टूर्नामेंट की मेजबानी की जिम्मेदारी दे दी गई.

ये भी पढ़ें: Mohammed Shami: एक्सीडेंट, चोट और पत्नी से विवाद… दर्द झेलकर मोहम्मद शमी कैसे बने खूंखार गेंदबाज, अभी क्या कर रहे?

कब-कहां खेले जाएंगे मुकाबले?

विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2027 की शुरुआत 14 फरवरी से होगी, जो 28 फरवरी तक खेली जाएगी. इस टूर्नामेंट के सभी मुकाबले सिर्फ 2 वेन्यू पर ही खेले जाएंगे. ये मुकाबले मुंबई और वडोदरा में आयोजित किए जाएंगे.
इस तरह भारत एक बार फिर ICC टूर्नामेंट की मेजबानी करेगी, लेकिन भारत और पाकिस्तान का रोमांचक मुकाबला देखने को नहीं मिलेगा.

Tags: ICC Women Champions Trophy
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