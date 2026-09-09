विमेंस एशिया कप के सेमीफाइनल का शेड्यूल तय, किस टीम की किससे भिड़ंत? क्या फिर होगी भारत-पाक की जंग

Women’s Asia Cup 2026: विमेंस एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल की तस्वीर साफ हो गई है. भारत और पाकिस्तान के अलावा श्रीलंका और बांग्लादेश ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है. ग्रुप-ए में भारतीय टीम पहले नंबर पर रही थी, तो उसका मुकाबला ग्रुप-बी में दूसरे नंबर की टीम यानी बांग्लादेश से होगा. वहीं, पाकिस्तान सेमीफाइनल में श्रीलंका से भिड़ेगी. ऐसे में एक बार फिर फाइनल में भारत और पाकिस्तान के टक्कर का संयोग बन रहा है. अगर भारत ने बांग्लादेश को हरा दिया और पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराया, तो एशिया कप के फाइनल में फिर से हाईवोल्टेज मुकाबला देखने को मिला. देखें सेमीफाइनल का शेड्यूल…

कब-कहां खेला जाएगा सेमीफाइनल?

विमेंस एशिया कप 2026 (Women’s Asia Cup) का पहला सेमीफाइनल भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा. यह मुकाबला 10 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा, जो भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा. इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल मैच 11 सितंबर को पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा. यह मुकाबला भी दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा. दोनों सेमीफाइनल में जीतने वाली टीमें 13 सितंबर को फाइनल में भिड़ेंगी.

क्या फिर से भारत-पाकिस्तान की होगी टक्कर?

इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 13 सितंबर को दुबई में ही खेला जाएगा. फैंस को उम्मीद है कि एक बार फिर फाइनल में भारत और पाकिस्तान की टक्कर होगी. अगर ऐसा होता है, तो फिर से फैंस को एक हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिल सकता है. बता दें कि इससे पहले इसी टूर्नामेंट के लीग स्टेज में 5 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला गया था. इस मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया था.

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महिला एशिया कप का शेड्यूल

पहला सेमीफाइनल: भारत vs बांग्लादेश (10 सितंबर)

दूसरा सेमीफाइनल: पाकिस्तान vs श्रीलंका (11 सितंबर)

फाइनल: सेमीफाइनल 1 vs सेमीफाइनल 2 की विजेता (13 सितंबर)

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