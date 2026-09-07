Home > खेल > टीम इंडिया एशिया कप जीती, तो फिर मचेगा हंगामा! ‘ट्रॉफी चोर’ नकवी दोहराएगा घिनौनी हरकत

टीम इंडिया एशिया कप जीती, तो फिर मचेगा हंगामा! ‘ट्रॉफी चोर’ नकवी दोहराएगा घिनौनी हरकत

Women's Asia Cup 2026: महिला एशिया कप 2026 का फाइनल मुकाबला 13 सितंबर को खेला जाएगा. इस खिताबी जंग में PCB चीफ मोहसिन नकवी चीफ गेस्ट बनकर जाने वाले हैं, जिसके चलते विवाद हो सकता है. अगर भारतीय टीम फाइनल जीती और नकवी से ट्रॉफी लेने से इंकार कर दिया, तो फिर से खूब बवाल होगा.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 7, 2026 4:01:12 PM IST

मोहसिन नकवी की वजह से फिर एशिया कप में होगा बवाल!
मोहसिन नकवी की वजह से फिर एशिया कप में होगा बवाल!


Women’s Asia Cup 2026: साल 2025 में मेंस एशिया कप में हुए ट्रॉफी विवाद आज भी क्रिकेट फैंस को याद है. उस टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने फाइनल जीता था, लेकिन फिर भी ट्रॉफी नहीं मिली थी. अब ऐसा लग रहा है कि इस विवाद का पार्ट-2 देखने को मिलने वाला है. दरअसल, इस समय भारतीय महिला टीम विमेंस एशिया कप 2026 में खेल रही  है. इस टूर्नामेंट में हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम शानदार फॉर्म में है.

भारत ने सेमीफाइनल में अपनी जगह भी बना ली है. लीग स्टेज में भारत ने अपने सभी मुकाबले जीते और ग्रुप-ए में पहले नंबर पर बनी हुई है. इस बीच खबर सामने आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चीफ मोहसिन नकवी (Mohsin Naqvi) इस टूर्नामेंट का फाइनल देखने चीफ गेस्ट बनकर आने वाले हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि अगर भारत ने फाइनल जीता, तो एक बार फिर बवाल होना लगभग तय है.

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फाइनल देखने पहुंचेंगे मोहसिन नकवी!

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) और PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी 13 सितंबर को होने वाले एशिया कप फाइनल को देखने के लिए पहुंचेंगे. इतना ही नहीं, वह फाइनल जीतने वाली चैंपियन टीम को ट्रॉफी भी सौंपेंगे. माना जा रहा है कि मोहसिन नकवी जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, जिससे भारतीय टीम जीतकर भी खाली हाथ रह जाए. दरअसल, नकवी को अच्छे से पता है कि टीम इंडिया के खिलाड़ी उनके हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे. इसके बावजूद वो ऐसा कर रहे हैं. बता दें कि पिछले साल भारतीय मेंस टीम ने एशिया कप जीतने के बाद नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था.

एशिया कप 2025 में हुआ था बवाल

साल 2025 मेंस एशिया कप में ट्रॉफी को लेकर काफी विवाद हुआ था. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को हराया था. मैच के बाद ACC और PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी चैंपियन टीम को ट्रॉफी देने के लिए आए, लेकिन टीम इंडिया ने साफ इंकार कर दिया. दरअसल, इस खिताबी मुकाबले से कुछ दिन पहले ही पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, जिसमें कई बेगुनाह भारतीयों की हत्या हुई थी. ऐसे में टीम इंडिया ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ मैदान पर हाथ नहीं मिलाया और फाइनल जीतने के बाद नकवी के हाथों से ट्रॉफी न लेने का फैसला किया. टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने बिना ट्रॉफी के जश्न मनाया. आज तक भारतीय टीम को वो ट्रॉफी नहीं दी गई है.

ये भी पढ़ें: हार्दिक पांड्या संग गदर की ‘सकीना’ का अफेयर? एक्ट्रेस ने अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- वह रोमांटिक था…

सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया

हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया विमेंस एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है. सेमीफाइनल मुकाबला 10 सितंबर को खेला जाएगा. अगर भारतीय टीम सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में जाती है और चैंपियन बनती है, तो फिर ट्रॉफी को लेकर विवाद हो सकता है. इस बात की काफी कम संभावना है कि भारतीय टीम PCB चेयरमैन नकवी के हाथों से ट्रॉफी ले.

Tags: Asia Cup 2026home-hero-pos-7mohsin naqvi
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