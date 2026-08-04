Home > क्रिकेट > विमेंस एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान जल्द, कब से शुरू होगा टूर्नामेंट? क्या कह रही रिपोर्ट्स

विमेंस एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान जल्द, कब से शुरू होगा टूर्नामेंट? क्या कह रही रिपोर्ट्स

विमेंस एशिया कप 2026 के संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होने की संभावना है, हालांकि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की है. रिपोर्ट के अनुसार टूर्नामेंट 28 अगस्त से 13 सितंबर तक खेला जा सकता है. भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान समेत आठ टीमें इसमें हिस्सा लेंगी.

By: Satyam Sengar | Published: August 4, 2026 1:05:48 PM IST

विमेंस एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान जल्द हो सकता है.
विमेंस एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान जल्द हो सकता है.


संयुक्त अरब अमीरात में विमेंस एशिया कप 2026 के आयोजन की संभावना जताई जा रही है. हालांकि, एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) की ओर से अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. रिपोर्ट के अनुसार, टूर्नामेंट 28 अगस्त से शुरू होकर 13 सितंबर तक चलेगा. एसीसी ने कथित तौर पर सभी 8 भाग लेने वाले देशों को इन तारीखों के लिए तैयार रहने को कहा है. इस बार टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन श्रीलंका के अलावा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, मलेशिया, थाईलैंड और मेजबान संयुक्त अरब अमीरात की टीमें हिस्सा लेंगी.

रिपोर्ट के मुताबिक, एसीसी अभी टूर्नामेंट के कार्यक्रम और आयोजन स्थल को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है. इसकी मंजूरी एसीसी नेतृत्व, जिसकी अगुवाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी कर रहे हैं, से मिलनी बाकी है. 22 जुलाई को भेजे गए ईमेल में भाग लेने वाले देशों को बताया गया था कि आयोजन स्थल तय किया जा रहा है. साथ ही टीमों से 27 अगस्त तक संयुक्त अरब अमीरात पहुंचने और 13 सितंबर को फाइनल मुकाबले के लिए तैयार रहने को कहा गया था.

You Might Be Interested In

भारतीय टीम की घोषणा में देरी

आधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं होने के कारण सभी टीमें यात्रा और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने का इंतजार कर रही हैं. 2 अगस्त को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने भारत की टीम की घोषणा की थी, लेकिन बाद में वह पोस्ट हटा दी गई क्योंकि एसीसी ने अभी तक टूर्नामेंट की औपचारिक घोषणा नहीं की थी. भारतीय टीम में शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, भारती फुलमाली, ऋचा घोष सहित कई प्रमुख खिलाड़ियों को जगह मिली है. वहीं, प्रेमा रावत ने अपनी जगह बरकरार रखी है, जबकि टखने की लिगामेंट चोट से उबर रही श्रेयंका पाटिल को टीम में शामिल नहीं किया गया.

एशियाई खेलों से पहले बड़ी चुनौती

विमेंस एशिया कप का फाइनल 13 सितंबर को प्रस्तावित है, जबकि जापान के नागोया में 2026 एशियाई खेलों की विमेंस क्रिकेट प्रतियोगिता 17 से 24 सितंबर के बीच आयोजित होगी. ऐसे में विमेंस एशिया कप के दोनों फाइनलिस्ट टीमों के पास संयुक्त अरब अमीरात से जापान पहुंचकर नई परिस्थितियों के अनुसार तैयारी करने के लिए केवल चार दिन का समय होगा. यह व्यस्त कार्यक्रम खिलाड़ियों की फिटनेस, यात्रा और प्रदर्शन के लिहाज से बड़ी चुनौती साबित हो सकता है.

Tags: Asia Cup 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सोहेल खान ने सीमा सजदेह से तलाक के बाद पहली...

August 3, 2026

ज्यादा मूंग दाल खाने के नुकसान

August 3, 2026

इन 6 अनोखे किरदार में नजर आ चुके हैं सुनील...

August 3, 2026

साई सुदर्शन vs देवदत्त पडिक्कल, टेस्ट में कौन ज्यादा बेहतर?

August 3, 2026

‘रामायण’ के लिए किसने वसूली सबसे भारी रकम? हैरान कर...

August 3, 2026

खाना पचाने के लिए किस करवट सोना ठीक?

August 2, 2026
विमेंस एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान जल्द, कब से शुरू होगा टूर्नामेंट? क्या कह रही रिपोर्ट्स

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

विमेंस एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान जल्द, कब से शुरू होगा टूर्नामेंट? क्या कह रही रिपोर्ट्स
विमेंस एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान जल्द, कब से शुरू होगा टूर्नामेंट? क्या कह रही रिपोर्ट्स
विमेंस एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान जल्द, कब से शुरू होगा टूर्नामेंट? क्या कह रही रिपोर्ट्स
विमेंस एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान जल्द, कब से शुरू होगा टूर्नामेंट? क्या कह रही रिपोर्ट्स