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IND W vs SL W: भारतीय विमेंस टीम ने रचा इतिहास, 8वीं बार जीता एशिया कप का खिताब, फाइनल में श्रीलंका को रौंदा

IND W vs SL W: भारत महिला टीम ने महिला एशिया कप 2026 के फाइनल में श्रीलंका को 72 रन से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 183 रन बनाए, स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने शानदार अर्धशतकीय पारियां खेलीं. भारत ने 8वीं बार खिताब अपने नाम किया.

By: Satyam Sengar | Published: September 13, 2026 11:46:26 PM IST

भारत ने 8वीं बार जीता एशिया कप का खिताब.
भारत ने 8वीं बार जीता एशिया कप का खिताब.


Women’s Asia Cup 2026 Final: भारत की महिला टीम ने महिला एशिया कप 2026 के फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 72 रन से हरा दिया. भारत ने इस तरब 8वीं बार महिला एशिया कप जीत लिया. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 183 रन बनाए. इसके जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 20 ओवर में 111 रन पर ऑलआउट हो गई. भारत की जीत में बल्लेबाजों के साथ गेंदबाजों ने भी अहम भूमिका निभाई और टीम ने पूरे मुकाबले में अपना दबदबा बनाए रखा.

भारत को मजबूत शुरुआत दिलाने में स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की सलामी जोड़ी का बड़ा योगदान रहा. शेफाली ने 39 गेंदों पर 68 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 2 छक्के शामिल रहे. वहीं, स्मृति मंधाना ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 39 गेंदों पर 59 रन की पारी खेली. उन्होंने 5 चौके और 3 छक्के लगाए. दोनों ने शुरुआत में तेजी से रन बनाकर श्रीलंकाई गेंदबाजों पर दबाव बनाया. बाद में ऋचा घोष ने 17 और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 14 रन जोड़े.

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श्रीलंकाई बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने बेबस
184 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत अच्छी नहीं रही. कप्तान चमारी अटापट्टू ने 36 रन बनाकर संघर्ष किया, जबकि विष्मी गुणरत्ने ने 20 और निलाक्षिका सिल्वा ने 22 रन बनाए. इसके बावजूद टीम लगातार विकेट गंवाती रही और जरूरी रन गति हासिल नहीं कर सकी. भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंकाई बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया.

श्री चरानी और दीप्ति ने बरपाया कहर
भारत की गेंदबाजी में श्री चरानी सबसे सफल रहीं. उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 20 रन देकर 4 विकेट हासिल किए. दीप्ति शर्मा ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए 19 रन देकर 3 विकेट लिए. क्रांति गौड़, प्रेमा रावत और शेफाली वर्मा को भी एक-एक विकेट मिला. श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 111 रन पर सिमट गई. इस तरह भारत ने 72 रन की शानदार जीत के साथ महिला एशिया कप 2026 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली.

Tags: home-hero-pos-10india vs srilankaWomens Asia Cup 2026
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