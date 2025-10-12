Women’s World Cup 2025: आज भारतीय टीम की अग्नि परीक्षा, होने वाला है टूर्नामेंट का सबसे मुश्किल मुकाबला
Indian Women vs Australia Women: महिला वनडे विश्व कप 2025 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला आज एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा ये मैच भारतीय टीम के लिए बेहद मुश्किल हो सकती है.

By: Divyanshi Singh | Last Updated: October 12, 2025 9:41:10 AM IST

Women’s World Cup 2025: महिला विश्व कप 2025 का सबसे खतरनाक मुकाबला आज विशाखापत्तनम में खेला जाएगा. मुकाबला दो बड़ी टीम भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा. यह टूर्नामेंट का 13वां मुकाबला है वहीं टीम इंडिया का यह चौथा मुकाबला है. भारतीय टीम के लिए ये मुकाबला बेहद मुश्किल होने वाला है. भारत को पीछले मुकाबले में साउथ अफ्रीका से हार मिली थी. वहीं ऑस्ट्रेलिया की ये टीम भारत के सामने काफी मजबूत नजर आ रही है. एलिसा हेली की टीम टूर्नामेंट में अभी तक एक भी मुकाबला हारी नहीं है. जिससे उनका मनोबल सातवें आसमान पर है. तो चलिए जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का हेड टू हेड रिकॉर्ड  कैसा है.

अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है टीम इंडिया 

बता दें कि टूर्नामेंट में इंग्लैंड श्रीलंका को 89 रनों से हराने के बाद अंक तालिका में पहले स्थान पर आ गई है. वहीं ऑस्ट्रेलिया 3 में से 2 मुकाबले में जीत के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है. ऑस्ट्रेलिया के पास 5 अंक हैं क्योंकि 1 मैच उनका बारिश के कारण रद्द हो गया था. वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम 4 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है, टीम ने 3 में से 2 मैच जीते हैं और 1 हारा है.

7 बार की चैंपियन है ऑस्ट्रेलिया

बता दें कि पुरुष विश्व कप के जैसे ही महिला वनडे विश्व कप में भी ऑस्ट्रेलिया का दबदबा है. वनडे विश्व कप में सबसे ज्यादा खिताब ऑस्ट्रेलिया के ही ना नाम है. जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम ने ये खिताब 7 बार अपने नाम किया है. वहीं  इंग्लैंड की टीम 3 बार इस खिताब को अपने नाम करने में कामयाब रही है. न्यूजीलैंड ने 1 बार विश्व कप खिताब जीता है. वहीं भारतीय महिला टीम दो बार वनडे विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई है लेकिन दोनों ही बार भारतीय महिला टीम का सपना टूटा है.

भारतीय महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला हेड टू हेड

  • कुल मैच: 59
  • भारत ने जीते: 11
  • ऑस्ट्रेलिया ने जीते: 48

भारतीय महिला क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम के बीच आज 60वाँ वनडे मैच खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया ने वनडे टीम में अपना दबदबा बनाए रखा है और टीम इंडिया को 59 मैचों में से 48 बार हराया है, जबकि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ़ 11 बार ही हरा पाई है.

 कब और कहां खेला जाएगा मुकाबला ?

भारत महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला मैच आज, 12 अक्टूबर को दोपहर 3:00 बजे शुरू होगा और टॉस दोपहर 2:30 बजे होगा। यह मैच एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में होगा.

भारत महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला मैच का सीधा प्रसारण कहां देखें?

महिला विश्व कप 2025 के मैचों का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स पर किया जा रहा है। लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध है.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले धमाल मचा रहे रोहित शर्मा, अपने ही शॉट से फोड़ डाली लैम्बोर्गिनी कार!

