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भारत बनाम पाकिस्तान, एशिया कप 2026 में फिर मचेगा बवाल! टीम इंडिया जीती तो कौन देगा ट्रॉफी?

विमेंस एशिया कप 2026 में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत के साथ ट्रॉफी समारोह भी चर्चा में रह सकता है. पिछली दफा मेंस टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इंकार कर दिया था.

By: Satyam Sengar | Published: August 20, 2026 4:55:47 PM IST

एशिया कप 2026 में फिर मच सकता है बवाल.
एशिया कप 2026 में फिर मच सकता है बवाल.


2026 विमेंस एशिया कप का आयोजन 28 अगस्त से 13 सितंबर तक दुबई में होगा. टूर्नामेंट में भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत एशिया की कई टीमें खिताब के लिए मैदान में उतरेंगी. सात बार की चैंपियन भारतीय टीम इस बार भी खिताब की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है. वहीं, मौजूदा चैंपियन श्रीलंका और पाकिस्तान की टीम भारत को कड़ी चुनौती दे सकती है. हालांकि, अगर भारत टूर्नामेंट जीतता है. मैदान पर मुकाबलों के अलावा ट्रॉफी से जुड़ा एक पुराना विवाद भी चर्चा में आ सकता है.

यह मामला पिछले साल खेले गए मेंस एशिया कप से जुड़ा है. दुबई में आयोजित उस टूर्नामेंट को जीतने के बाद भारतीय टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रमुख और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. यह फैसला पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़े सैन्य तनाव के बीच लिया गया था. मोहसिन नकवी भी ट्रॉफी किसी अन्य अधिकारी को देने के लिए तैयार नहीं हुए और अंत में उसे अपने साथ ले गए. अब तक यह ट्रॉफी भारतीय टीम को आधिकारिक रूप से नहीं सौंपी गई है.

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भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत पर नजर
विमेंस एशिया कप में भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है. दोनों टीमें 5 सितंबर को आमने-सामने होंगी. टूर्नामेंट के फॉर्मेट के कारण दोनों टीमों की दोबारा भिड़ंत सिर्फ फाइनल में ही हो सकती है. ऐसे में अगर दोनों टीमें खिताबी मुकाबले तक पहुंचती हैं, तो एक बार फिर ट्रॉफी समारोह को लेकर सवाल खड़े हो सकते हैं. खास तौर पर सबकी नजर इस बात पर होगी कि भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम ट्रॉफी किससे स्वीकार करती है.

क्या टल सकता है पुराना विवाद?
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर भारत चैंपियन बनता है तो ट्रॉफी समारोह को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का रुख अभी साफ नहीं है. हालांकि, एक रास्ता यह हो सकता है कि मोहसिन नकवी खुद ट्रॉफी न दें और एशियन क्रिकेट काउंसिल का कोई दूसरा अधिकारी इसे भारतीय कप्तान को सौंपे. इससे पिछले साल जैसी स्थिति बनने से बचा जा सकता है. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने पहले नकवी से मुलाकात के बाद कहा था कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत ठीक हो गई है. लेकिन ट्रॉफी का विवाद अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. 

Tags: india vs pakistan
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