ENG vs NZ: केन विलियमसन के रिटायर होते ही खुली किस्मत! 33 साल के इस धाकड़ बल्लेबाज को मिला बुलावा

Will Young Replace Kane Williamson: न्यूजीलैंड की टीम इन दिनों इंग्लैंड दौरे पर है. दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका दूसरा मुकाबला 17 जून से शुरू होगा. इस मुकाबले से पहले दिग्गज कीवी बल्लेबाज केन विलियमसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का एलान कर दिया. इसके चलते न्यूजीलैंड की टेस्ट टीम में एक जगह खाली हो गई है. न्यूजीलैंड क्रिकेट ने केन विलियमसन (Kane Williamson) के रिप्लेसमेंट का एलान कर दिया है. सीरीज के बाकी 2 टेस्ट मैचों के लिए 33 साल के विल यंग (Will Young) को टीम में शामिल किया गया है. विल यंग टेस्ट सीरीज के बाकी 2 मैचों में केन विलियमसन की जगह खेलेंगे. ऐसे में कीवी टीम को विल यंग से काफी उम्मीदें होंगी कि वह केन विलियमसन की कमी पूरी कर पाएं. जानें कौन हैं विल यंग…

कौन हैं विल यंग?

33 वर्षीय विल यंग न्यूजीलैंड के दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं. उनका जन्म साल 1992 में न्यूजीलैंड के प्लायमाउथ में हुआ था. टेस्ट क्रिकेट में विल यंग को भरोसेमंद बल्लेबाजों में गिना जाता है. उन्होंने साल 2026 में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था. इसके बाद से विल यंग ने टेस्ट में 23 मैच खेले हैं, जिनकी 41 पारियों में 31.97 की औसत से 1,215 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 11 अर्धशतक आए हैं. इसके अलावा विल यंग ने वनडे में 58 मैचों में 35.35 की औसत से 1,874 रन बनाए हैं. इसमें 4 शतक और 11 अर्धशतक शामिल हैं. वहीं, टी20 इंटरनेशनल में विल यंग ने 20 मैचों में 2 अर्धशतक की मदद से 344 रन बनाए हैं.

A big welcome to Will Young, who joins the squad tomorrow as the team continues their prep for the second test against England starting this Wednesday 17 June.#ENGvNZ pic.twitter.com/Hd0EWsNPKi — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) June 13, 2026

ये भी पढ़ें: Kane Williamson Test Record: सबसे ज्यादा रन से लेकर सबसे ज्यादा शतक तक, केन विलियमसन का टेस्ट रिकॉर्ड जान पकड़ लेंगे माथा

कब खेला जाएगा दूसरा टेस्ट?

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने एक्स (ट्विटर) पर एक बयान जारी कर लिखा, ‘ब्लैककैप्स और सेंट्रल स्टैग्स के बल्लेबाज विल यंग को इंग्लैंड के खिलाफ शेष दो टेस्ट मैचों के लिए केन विलियमसन के स्थान पर टेस्ट टीम में शामिल किया गया है. यंग रविवार, 14 जून को इंग्लैंड पहुंचेंगे और सोमवार से टीम के साथ ट्रेनिंग शुरू करेंगे. बता दें कि इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड का दूसरा दूसरा टेस्ट मैच ओवल में बुधवार, 17 जून से खेला जाएगा. इस सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड को 115 रनों से हार का सामना करना पड़ा था. लॉर्ड्स में खेले गए पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने कीवियों को बुरी तरह हराया था. ऐसे में न्यूजीलैंड की टीम अगले मैच में वापसी करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.