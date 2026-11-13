IND vs NZ: रोहित-ईशान की गलती टीम इंडिया को पड़ी भारी! विल यंग ने ठोका तूफानी शतक, भारतीय गेंदबाज बेहाल

Will Young Century: न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे में भारतीय टीम को खराब फील्डिंग का खामियाजा भुगतना पड़ा. पारी के दूसरे ओवर में आकिब नबी की गेंद पर रोहित शर्मा और ईशान किशन ने लगातार 2 गेंद पर 2 कैच छोड़े. ये दोनों ही कैच न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज विल यंग थे, जो उस समय सिर्फ 5 रन बनाकर खेल रहे थे. उन्होंने लगातार 2 जीवनदान का भरपूर फायदा उठाया और शानदार शतक ठोक दिया. यह उनके वनडे करियर का पहला शतक है, जबकि इस सीरीज की पहली बड़ी पारी पारी है.

शुरुआत में विल यंग थोड़े दबाव में नजर आए. उन्होंने संभलकर पारी की शुरुआत की, लेकिन आकिब नबी की गेंद पर संघर्ष किया. हालांकि जीवनदान मिलने के बाद उन्होंने पूरा फायदा उठाया और फिर 49 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया. इसके बाद उन्होंने रफ्तार बढ़ाई और 88 गेंद पर अपना शतक पूरा कर लिया. इस दौरान उनके बल्ले से 11 चौके और छक्के आए.

रोहित-ईशान ने टपकाए कैच

पारी के दूसरे ही ओवर में विल यंग को 2 बड़े जीवनदान मिले. भारतीय तेज गेंदबाज आकिब नबी ने लगातार 2 गेंद पर विल यंग को फंसाया, लेकिन भारत को विकेट नहीं मिल पाया. आकिब नबी के ओवर की 5वीं गेंद पर विल यंग के बल्ले का बाहरी किनारा लगा, लेकिन स्लिप में खड़े रोहित शर्मा ने आसान से कैच टपका दिया. इसके बाद अगली गेंद पर फिर से आकिब नबी ने विल यंग को फंसाया और गेंद पर बल्ले का बाहरी किनारा लगा. इस बार विकेट की पीछे खड़े ईशान किशन के हाथों में आसान कैच जा रहा था, लेकिन उन्होंने आसान सा कैच छोड़ दिया. इस तरह विल यंग को 2 जीवनदान मिले, जिसका फायदा उठाकर उन्होंने शतक लगा दिया.

A DOUBLE LET-OFF 😅 Young gets not one, but TWO lifelines off Auqib Nabi’s bowling! 😬 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand 4th ODI LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels, Sony Vizha & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyVizha #SonyLIV #NZvIND https://t.co/OexKrS2g63 — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 13, 2026

न्यूजीलैंड बड़े स्कोर की ओर

न्यूजीलैंड की टीम चौथे वनडे में बड़े स्कोर की ओर बढ़ रही है. मेजबान टीम ने 34 ओवर में 4 विकेट खोकर 234 रन बना लिए हैं. विल यंग 106 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि दूसरे छोर पर माइकल ब्रेसवेल उनका साथ दे रहे हैं. इसके अलावा टिम साइफर्ट 58 रन रनों की तेज पारी खेलकर आउट हुए. वहीं, फिन एलन ने 30 गेंद पर 41 रनों की पारी खेली. वहीं, निक केली (4) और डीन फॉक्सक्रॉफ्ट (8) सस्ते में पवेलियन लौट गए. हालांकि फिर भी न्यूजीलैंड की टीम ने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाया हुआ है.

भारत ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी

इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. भारतीय टीम इस मुकाबले में 3 बड़े बदलावों के साथ मैदान पर उतरी है. ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन और कुलदीप यादव को इस सीरीज में पहली बार मौका मिला है. वहीं, शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में श्रेयस अय्यर भारत की कप्तानी कर रहे हैं.