IND VS IRE: वैभव सूर्यवंशी दूसरे टी-20 में सैमसन की जगह लेंगे? गौतम गंभीर को सता रही इस बात की चिंता

IND VS IRE: आयरलैंड के खिलाफ पहले टी-20 मुकाबले में भारत को 34 रन से हार का सामना करना पड़ा है. जीत के साथ आयरलैंड ने बेलफास्ट में इतिहास रच दिया. यह पहली बार है जब आयरलैंड ने भारत को टी20 में हराया है. भारत के इस हार से ज्यादा जिस चिज की चर्चा हो रही है वो है वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू ना होने की. फैंस को माच से पहले ऐसा लग रहा था कि 15 साल के वैभव इस दो मैचों के सीरीज के पहले मुकाबले में डेब्यू कैप पहनेंगे लेकिन वैभव के प्लेइंग-11 में शामिल नहीं किया गया. वहीं ऐसा माना जा रहा था कि वैभव अगर प्लेइंग-11 में शामिल होते तो संजू सैमसन के स्थान में बदलाव होता या वो प्लेइंग-11 से बाहर हो जाते. पहले टी20 मुकाबले में संजू कुछ खास नहीं कर पाएं वो सिर्फ 5 रन बनाकर बोल्ड हो गए. वहीं अब दूसरे T20 मैच से पहले गौतम गंभीर के सामने तुरंत सिलेक्शन की मुश्किल खड़ी हो गई है. टीम मैनेजमेंट को अब यह तय करना होगा कि वो अपने अनुभवी ओपनिंग बैट्समैन को ही मौका दें या पंद्रह साल के वैभव सूर्यवंशी को ऐतिहासिक डेब्यू का मौका दें.

हेड कोच को उलझा रही टैक्टिकल पहेली

बाएं हाथ का यह टीनएजर टीम लीडरशिप के लिए एक बहुत ही आकर्षक टैक्टिकल ऑप्शन है, जो एक्सप्लोसिव अभिषेक शर्मा के साथ एक जबरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप कर सकता है. बिहार के इस बल्लेबाज को शामिल करने से एक लेफ्ट-राइट बैटिंग कॉम्बिनेशन बनेगा जो अक्सर विरोधी बॉलिंग लेंथ को डिस्टर्ब कर सकता है. हालांकि सिर्फ एक मैच में प्रर्दशना ना करने से किसी सीनियर खिलाड़ी को अचानक टीम से बाहर कर देने से टीम का हौसला कम हो सकता है.

इंटेंसिव नेट सेशन से सिलेक्शन की चर्चा शुरू

वैभव की टीम में जगह को लेकर अटकले इसलिए तेज हो गई है क्योकि गंभीर ने स्टॉर्मोंट क्रिकेट ग्राउंड पर लंबी ट्रेनिंग के दौरान 15 साल के इस खिलाड़ी पर बहुत ध्यान दिया. हेड कोच ने शॉर्ट-पिच लोकल बॉलिंग के खिलाफ वैभव के डिफेंसिव स्टांस को बेहतर बनाने पर काम किया. इस प्रैक्टिकल अप्रोच से पता चलता है कि कोचिंग स्टाफ इस युवा बल्लेबाज को तुरंत एक विकल्प के तौर पर देख रहा है. अगर टॉप आर्डर इस यूरोपियन टूर के दौरान लगातार नतीजे देने में नाकाम रहता है.

सीतांशु कोटक ने टीम बैलेंस को लेकर सावधानी बरतने की अपील की

सिलेक्शन की बातचीत काफी हद तक नेशनल बैटिंग कोच सीतांशु कोटक द्वारा बाइलेटरल ओपनिंग मैच से पहले अपनी मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बताए गए साफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिद्धांतों पर आधारित है. असिस्टेंट स्ट्रैटेजिस्ट ने उन लोगों को बचाने की ज़रूरत का ज़ोरदार बचाव किया जिन्होंने अपनी जगह बनाई है.कोटक ने बेलफ़ास्ट में रिपोर्टर्स से कहा, “वैभव बहुत टैलेंटेड है, इसमें कोई शक नहीं है. और जिस तरह से उसने IPL और दूसरे सभी गेम्स में बैटिंग की है, उससे यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि उसमें बहुत सारी नैचुरल काबिलियत है.”कोटक ने आगे कहा, “इसलिए मुझे नहीं लगता कि सिर्फ़ उसे मौका देने के लिए, हमें किसी ऐसे को ड्रॉप कर देना चाहिए जो पहले से ही रन बना रहा हो. यह भी सही नहीं होगा. मुझे लगता है कि किसी को मौका देने की कोशिश करने और किसी दूसरे प्लेयर के साथ गलत करने के बीच बहुत पतली लाइन होती है.”

सिलेक्टर्स के लिए एक जरूरी डेडलाइन

28 जून को आयरलैंड और भारत के बीच 2 मुकाबले के सीरीज का आखिरी मैच खेला जाएगा. प्लेइंग-11 में किसी भी तरह के बदलाव को कल होने वाले टैक्टिकल ब्रीफिंग सेशन के दौरान फाइनल किया जाना चाहिए. गंभीर को तुरंत एक्सपेरिमेंट और लॉन्ग-टर्म डेवलपमेंटल स्टेबिलिटी के बीच चुनना होगा. क्रिकेट जगत अब फाइनल टीम शीट का बेसब्री से इंतजार कर रहा है.