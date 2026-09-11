Salil Arora: क्या भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बना पाएंगे सलिल अरोड़ा? आईपीएल के बाद शेर-ए-पंजाब टी20 लीग में दिखा रहे काबिलियत

Salil Arora News: पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद के युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज सलिल अरोड़ा की नजर आगामी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और आईपीएल पर है. वह इन दोनों टूर्नामेंटों में शानदार प्रदर्शन कर भारतीय टीम में जगह बनाना चाहते हैं. सलिल का कहना है कि भारत के लिए खेलना उनका सपना है और इसे पूरा करने के लिए वह लगातार मेहनत कर रहे हैं.

शेर-ए-पंजाब टी20 लीग में लुधियाना लायंस के लिए खेल रहे 23 वर्षीय सलिल ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में पंजाब के लिए शानदार बल्लेबाजी की थी. वह टीम के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे और आठ पारियों में 358 रन बनाए. इस दौरान झारखंड के खिलाफ उन्होंने महज 45 गेंदों पर नाबाद 125 रन की तूफानी पारी खेली.

आईपीएल में तेजी से रन बनाने की काबिलियत दिखाई

घरेलू टी20 क्रिकेट में इस प्रदर्शन का उन्हें फायदा मिला और आईपीएल 2026 से पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें अपने साथ जोड़ा. आईपीएल में भी सलिल ने सीमित मौकों में अपनी बल्लेबाजी की क्षमता की झलक दिखाई. डेथ ओवर्स में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कम गेंदों में तेजी से रन बनाने की काबिलियत दिखाई. उनकी यादगार पारियों में 10 गेंदों पर बनाए गए 30 रन भी शामिल रहे.

सलिल ने कहा- “मैं आने वाली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को एक बड़े मौके के तौर पर देख रहा हूं. मैं वहां अच्छा प्रदर्शन करना चाहता हूं और फिर आईपीएल में जाना चाहता हूं. इसके बाद आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करके भारतीय टीम के लिए खेलना चाहता हूं. यही मेरा सपना और लक्ष्य है.”

अर्शदीप सिंह की गैरमौजूदगी में कर चुके हैं कप्तानी

सलिल फिलहाल शेर-ए-पंजाब टी20 लीग में लुधियाना लायंस की ओर से खेलते हुए अर्शदीप सिंह की गैरमौजूदगी में टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं. टूर्नामेंट में उन्होंने बल्ले से भी प्रभाव छोड़ा है. फाजिल्का फाल्कन्स के खिलाफ उन्होंने 38 गेंदों पर नाबाद 78 रन की पारी खेली. इस लीग में वह नंबर तीन पर भी बल्लेबाजी कर रहे हैं.

सलिल का मानना है कि इस फ्रेंचाइजी लीग में खेलने से उन्हें आत्मविश्वास मिला है. उन्होंने कहा कि मुझे इन पारियों से काफी आत्मविश्वास मिल रहा है. घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में लगातार बेहतर प्रदर्शन के साथ सलिल अब अपने अगले लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं. उनका फोकस सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और आईपीएल में प्रभाव छोड़ भारतीय टीम में जगह बनाने की है.