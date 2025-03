क्या चैंपियंस ट्रॉफी के बाद रोहित शर्मा कहेंगे वनडे को अलविदा? शुभमन गिल ने किया बड़ा खुलासा!

नई दिल्ली: चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। रविवार, 9 मार्च को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, जिसमें भारत और न्यूजीलैंड आमने-सामने होंगे। इस खिताबी भिड़ंत से पहले भारतीय टीम के ओपनर और उपकप्तान शुभमन गिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने टीम की तैयारियों और कप्तान रोहित शर्मा के संन्यास की अटकलों पर अपनी राय दी।

हाल ही में ऐसी कई रिपोर्ट्स सामने आई हैं, जिनमें दावा किया गया कि यह मुकाबला रोहित शर्मा का आखिरी मैच हो सकता है और वह इसके बाद संन्यास की घोषणा कर सकते हैं। हालांकि, शुभमन गिल ने इन सभी अटकलों को गलत बताया।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा के संन्यास के सवाल पर शुभमन गिल ने कहा, “हमारे ड्रेसिंग रूम में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। रोहित भाई पूरी तरह से फाइनल पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। इस वक्त हमारी प्राथमिकता सिर्फ यह मुकाबला जीतना है।”

शुभमन गिल ने टीम में अपनी भूमिका के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि टीम में कई युवा खिलाड़ी हैं, और उनका काम यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी युवा गेंदबाज दबाव में न आए। अगर किसी खिलाड़ी पर दबाव होता है, तो उन्हें उसकी मदद करनी होती है।

फाइनल मुकाबले पर बात करते हुए उन्होंने कहा, “हमने पिछले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरुआती ओवरों में तीन विकेट गंवाने के बावजूद शानदार वापसी की थी। इसके अलावा हमारी टीम के भीतर ज्यादा चर्चा नहीं हुई है। हमने अब तक चार मैच खेले हैं और सभी में अच्छा प्रदर्शन किया है।”

Shubman Gill on Rohit Sharma's retirement speculation .

Gill cooked all the haters of Rohit Sharma 🔥

pic.twitter.com/owKG87FAxV

— Rohan💫 (@rohann__45) March 8, 2025