क्या मौसम के बदलते मिजाज को देख आज नहीं होगा IND vs NZ का दूसरा T20I मैच?

IND vs NZ Rain Forecast: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 जनवरी यानी आज है. ये शानदार मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा. सीरीज के पहले मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करते हुए टीम इंडिया 1-0 की बढ़त बना चुकी है. पहले टी20 में भारत ने न्यूजीलैंड को 48 रनों से मात दी थी.

अब क्रिकेट फैंस की नजरें दूसरे टी20 मैच पर टिकी हुई हैं, लेकिन इसी बीच दिल्ली-NCR में अचानक बदले मौसम ने फैंस की चिंता बढ़ा दी है. 23 जनवरी की सुबह से दिल्ली और आसपास के इलाकों में तेज बारिश देखने को मिल रही है और पूरे दिन बारिश की संभावना जताई जा रही है. ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या रायपुर में भी मौसम मैच में बाधा बनेगा? क्या वहां पर बारिश होगी.

IND vs NZ: मैच के दिन रायपुर का मौसम कैसा रहेगा?

मौसम एजेंसी AccuWeather की रिपोर्ट की माने तो, रायपुर में 23 जनवरी को मौसम पूरी तरह सही रहने की उम्मीद है. दिन के समय तापमान करीब 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि शाम होते-होते इसमें हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है.

आज के दिन वहां पूरे दिन धूप खिली रहेगी. बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं लग रही है. वहीं अगर हवा की बात करें तो वो करीब 8 किमी प्रति घंटा है. मौसम विभाग की मानें तो बारिश मैच में कोई परेशानी नहीं डालेगी और लोगों को पूरे 40 ओवर का मुकाबला देखने को मिल सकता है. यानी फैंस बिना किसी रुकावट के क्रिकेट का भरपूर आनंद उठा सकेंगे.

IND vs NZ: रायपुर पिच रिपोर्ट – बल्लेबाजों की होगी मौज?

अगर बात करें शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच की, तो ये आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अच्छी मानी जाती है. पिच सपाट रहती है और गेंद अच्छी बाउंस के साथ बल्ले पर आती है, जिससे बड़े शॉट खेलना आसान हो जाता है.

पावरप्ले में तेज रनगति देखने को मिलती है, हाई-स्कोरिंग मुकाबले की संभावना रहती है, बाउंड्री थोड़ी बड़ी रहती है, जिससे स्पिनर्स को मिडिल ओवर्स में मदद मिलती है और तेज गेंदबाज वेरिएशन के जरिए असरदार साबित हो सकते हैं.

रायपुर में अब तक सिर्फ 1 T20I, जानें रिकॉर्ड

रायपुर के इस मैदान पर अब तक सिर्फ एक टी20 इंटरनेशनल मैच खेला गया है. ये मुकाबला साल 2023 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था, जहां टीम इंडिया ने 174 रनों का सफलतापूर्वक बचाव करते हुए 20 रन से जीत दर्ज की थी.

दूसरा टी20 मैच शाम के समय खेला जाएगा, ऐसे में यहां टॉस की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है. इस मैदान पर अक्सर टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी का फैसला करना पसंद करती है.