Home > क्रिकेट > पाक करेगा टी20 वर्ल्ड कप को बॉयकॉट! जानें इस बार क्या है PCB की भारत न आने की साजिश?

पाक करेगा टी20 वर्ल्ड कप को बॉयकॉट! जानें इस बार क्या है PCB की भारत न आने की साजिश?

T20 World Cup 2026: कई रिपोर्ट्स में कहा गया था कि पाकिस्तान बांग्लादेश के समर्थन में टूर्नामेंट से बाहर हो सकता है, पर PCB ने इन खबरों को पूरी तरह अफवाह और भड़काने वाली कोशिश बताया है.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 19, 2026 10:34:20 PM IST

T20 World Cup 2026
T20 World Cup 2026


Pakistan boycott t20 world cup: टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़ी खबरों में बड़ा उलटफेर हुआ है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने साफ तौर पर दावा किया है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बहिष्कार नहीं करेगा. कई रिपोर्ट्स में कहा गया था कि पाकिस्तान बांग्लादेश के समर्थन में टूर्नामेंट से बाहर हो सकता है, पर PCB ने इन खबरों को पूरी तरह अफवाह और भड़काने वाली कोशिश बताया है.
पाकिस्तान के एक सूत्र ने रेवस्पोर्ट्ज को बताया कि टीम के पास वर्ल्ड कप छोड़ने का कोई अधिकार या कारण नहीं है, क्योंकि उसके मैच पहले ही न्यूट्रल वेन्यू यानी श्रीलंका में तय किए जा चुके हैं.

भारत में मैच खेलने से इनकार 

पूरा विवाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) की लगातार चल रही मांग से जुड़ा है. बांग्लादेश पिछले कुछ हफ्तों से अपने सभी वर्ल्ड कप मैच भारत में खेलने से इनकार कर रहा है. पहले उसने आग्रह किया कि उसके मैच श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएँ. इसके बाद BCB ने एक और मांग रखी कि उसका ग्रुप बदलकर उसे आयरलैंड वाले ग्रुप में कर दिया जाए ताकि उसे भारत में नहीं खेलना पड़े. बांग्लादेश की यह जिद भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते राजनीतिक तनाव की पृष्ठभूमि में समझी जा रही है.

क्या पाकिस्तान करेगा वर्ल्ड कप का बहिष्कार?

इसी उठापटक के बीच कुछ मीडिया खबरों में दावा किया गया कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ देने का फैसला कर लिया है और दोनों टीमें भारत में न खेलने के लिए तैयार हैं. PCB ने इसे तुरंत नकारते हुए कहा कि इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है.

कहां से हुई सारे विवाद की शुरुआत

इस विवाद की शुरुआत दरअसल तब हुई जब बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को IPL फ्रेंचाइज़ी कोलकाता नाइट राइडर्स ने बोर्ड के निर्देश पर रिलीज कर दिया. इसे भारत की सख्त प्रतिक्रिया मानते हुए BCB ने पलटवार किया और अपने खिलाड़ियों को भारत भेजने से इनकार कर दिया.
 
अब ICC ने कट्ठर रुख अपनाया है. उसने BCB को चेतावनी दी है कि वेन्यू चेंज की मांग पर वह 21 जनवरी तक अंतिम जवाब दे. अगर बांग्लादेश साफ इरादा नहीं जताता, तो उसकी जगह स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया जाएगा. यानी विवाद अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान के बहिष्कार की चर्चा पूरी तरह गलत साबित हो चुकी है.

IND vs NZ 3rd ODI: कोहली का शतक नहीं आया काम, हर्षित-नीतिश की पारी भी गई बेकार…इंदौर वनडे जीतकर न्यूज़ीलैंड ने भारत में रच दिया…

You Might Be Interested In
You Might Be Interested In
Tags: bangladeshBCBICCPakistan Cricket TeamT20 WORLD CUP 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026
पाक करेगा टी20 वर्ल्ड कप को बॉयकॉट! जानें इस बार क्या है PCB की भारत न आने की साजिश?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पाक करेगा टी20 वर्ल्ड कप को बॉयकॉट! जानें इस बार क्या है PCB की भारत न आने की साजिश?
पाक करेगा टी20 वर्ल्ड कप को बॉयकॉट! जानें इस बार क्या है PCB की भारत न आने की साजिश?
पाक करेगा टी20 वर्ल्ड कप को बॉयकॉट! जानें इस बार क्या है PCB की भारत न आने की साजिश?
पाक करेगा टी20 वर्ल्ड कप को बॉयकॉट! जानें इस बार क्या है PCB की भारत न आने की साजिश?