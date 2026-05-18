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MS Dhoni Last T20 Match: चेपॉक में आज अपना अंतिम T20 मैच खेलने उतरेंगे धोनी? अश्विन के इशारे के बाद बढ़ा सस्पेंस!

Will MS Dhoni Play Today: चेपॉक का वो पुराना वादा और अश्विन का बड़ा इशारा! क्या हैदराबाद के खिलाफ आज चेन्नई में अपना आखिरी T20 मैच खेलने उतरेंगे धोनी? जानिए क्या है पूरा सच.

By: Shivani Singh | Published: May 18, 2026 12:28:31 PM IST

MS Dhoni Last T20 Match: चेपॉक में आज अपना अंतिम T20 मैच खेलने उतरेंगे धोनी? अश्विन के इशारे के बाद बढ़ा सस्पेंस!


MS Dhoni Last T20 Match: धोनी ने IPL 2026 में अब तक एक भी मैच नहीं खेला है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लीग स्टेज के आखिरी होम गेम ने एक बहुत बड़ा सवाल दोबारा खड़ा कर दिया है: क्या वो आज चेपॉक के मैदान पर सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ वापसी करेंगे? इस सवाल का असली जवाब तो टॉस के वक्त ही मिलेगा लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो माहौल बना है उसने कहानी बदल दी है. धोनी की यह गैरमौजूदगी सीजन की शुरुआत में एक मामूली काफ स्ट्रेन के रूप में शुरू हुई थी. बाद में यह दौड़ने और मूवमेंट से जुड़ी चिंता बन गई, और फिर एक वॉर्म-अप मैच के दौरान दोबारा लगी चोट ने इसे और बढ़ा दिया. लेकिन अब, रविचंद्रन अश्विन के एक बयान ने हवा का रुख बदल दिया है. अश्विन का मानना है कि धोनी मैदान पर उतरने के जितने करीब हैं उतना शायद सामने नहीं आ रहा है. इसी एक बात ने CSK बनाम SRH के इस मैच को सिर्फ एक प्लेऑफ के दबाव वाले मुकाबले से बदलकर धोनी के इंतजार में तब्दील कर दिया है.

वापसी का लंबा इंतजार

CSK ने सीजन की शुरुआत से पहले ही साफ कर दिया था कि धोनी अपनी पिंडली की चोट का रिहैब (रिकवरी) कर रहे हैं और IPL 2026 के शुरुआती दो हफ्ते नहीं खेल पाएंगे. लेकिन वो समय सीमा उम्मीद से कहीं ज्यादा खिंच गई और धोनी इस सीजन के अब तक के सभी मैचों से बाहर रहे.

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चिंता कभी भी सिर्फ उनकी बल्लेबाजी को लेकर नहीं थी. CSK के बैटिंग कोच माइकल हसी ने कुछ समय पहले बताया था कि धोनी नेट्स पर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं लेकिन उन्हें मैच में दौड़ने के लिए जो आत्मविश्वास चाहिए, बस उसकी कमी है. यह बात इसलिए मायने रखती है क्योंकि पारी के आखिरी ओवरों में तेज दो रन चुराना, अचानक से गियर बदलना और विकेटकीपिंग का पूरा भार संभालना किसी भी खिलाड़ी के शरीर से सौ फीसदी की मांग करता है.

आखिर हैदराबाद का यह मैच इतना खास क्यों हो गया?

इस पूरे मामले ने तब जोर पकड़ा जब अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक बड़ा इशारा किया। SRH के खिलाफ मैच से पहले अश्विन ने कहा कि धोनी के चेन्नई में खेलने की अच्छी संभावना है. अश्विन ने कहा, ‘मुझे ऐसा लग रहा है कि सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एमएस धोनी के खेलने के काफी अच्छे चांस हैं. देखते हैं क्या होता है. जहां तक मैंने सुना है, वो पिछले दो-तीन मैचों से ही मैदान पर उतरने के लिए लगभग तैयार हैं.’

अश्विन के इस एक बयान ने पूरी तस्वीर बदल दी. अगर धोनी मेडिकल तौर पर खेलने के बिल्कुल भी लायक नहीं होते, तो इस मैच को लेकर चर्चाएं सिर्फ पुरानी यादों तक सीमित रहतीं. लेकिन अश्विन की बात से लगता है कि अब मामला पूरी तरह फिटनेस क्लीयरेंस, रिस्क मैनेजमेंट और टीम कॉम्बिनेशन के बीच अटका हुआ है.

‘आखिरी टी20 मैच चेन्नई में ही हो’

इस पूरी कहानी में एक बेहद भावुक पहलू भी जुड़ा है. नवंबर 2021 में जब चेन्नई में CSK के IPL खिताब का जश्न मनाया जा रहा था तब धोनी ने एक इच्छा जताई थी. उन्होंने कहा था, ‘मैंने हमेशा अपने क्रिकेट को प्लान किया है. मेरा आखिरी वनडे मेरे होम टाउन रांची में था. इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा आखिरी टी20 मैच चेन्नई में ही हो. अब वो अगले साल होगा या पांच साल बाद, यह हम नहीं जानते.’

आज करीब पांच साल बाद, CSK की टीम IPL 2026 में चेपॉक के मैदान पर अपना आखिरी घरेलू मैच खेलने उतर रही है. धोनी इस पूरे सीजन में स्क्रीन पर नहीं दिखे हैं. दूसरी तरफ, CSK अभी भी प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है, जिससे इस मैच का रोमांच और बढ़ गया है.

यही कारण है कि भले ही कोई आधिकारिक संन्यास का ऐलान नहीं हुआ है, फिर भी आज के मैच में एक ‘विदाई’ जैसा अहसास घुला हुआ है. न तो CSK ने और न ही धोनी ने साफ तौर पर कुछ कहा है. लेकिन 2021 का उनका वो बयान, इस सीजन की लंबी गैरमौजूदगी और चेन्नई में इस सीजन का यह आखिरी मैच इन सबने मिलकर फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं.

Tags: IPL 2026ms dhoni
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