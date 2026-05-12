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IPL में सस्पेंस के बीच Dhoni पर आई बड़ी खबर, अब यूरोप में खेलेंगे ‘थाला’? अभिषेक बच्चन के बयान से मची खलबली!

IPL से धोनी की दूरी के बीच अभिषेक बच्चन के एक बयान ने खेल जगत में हलचल मचा दी है. क्या अब यूरोप में दिखेगा माही का जलवा? क्या है अभिषेक का पूरा प्लान, जानें यहां...

By: Shivani Singh | Published: May 12, 2026 5:13:19 PM IST

IPL से धोनी की दूरी के बीच अभिषेक बच्चन के एक बयान ने खेल जगत में हलचल मचा दी है
IPL से धोनी की दूरी के बीच अभिषेक बच्चन के एक बयान ने खेल जगत में हलचल मचा दी है


Abhishek Bachchan: महेन्द्र सिंह धोनी इस बार आईपीएल में अभी तक मैदान पर नजर नहीं आए हैं, लेकिन उनके जलवे की चर्चा सात समंदर पार भी हो रही है. बॉलीवुड एक्टर और ‘यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग’ (ETPL) के को-फाउंडर अभिषेक बच्चन ने इच्छा जताई है कि वो धोनी को अपनी इस नई लीग में खेलते हुए देखना चाहते हैं.

अभिषेक बच्चन ने धोनी की खेलने की जताई इच्छा 

डबलिन में पीटीआई (PTI) से बातचीत के दौरान जब अभिषेक से पूछा गया कि वो किस खिलाड़ी को ETPL में देखना पसंद करेंगे तो उनके मुंह से बिना देर किए ‘महेन्द्र सिंह धोनी’ का नाम निकला. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ‘क्या आपको वाकई यह बताने की जरूरत है कि कोई क्रिकेट प्रेमी धोनी को मैदान पर क्यों देखना चाहेगा?’ 2020 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद भी धोनी का क्रेज ऐसा है कि सिर्फ उनके नाम से ही स्टेडियम हाउसफुल हो जाते हैं. हालांकि, 44 साल की उम्र में अब उनके संन्यास को लेकर अटकलें तेज हैं.

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इस सीजन मैदान पर नहीं उतरे धोनी 

इस सीजन में उनकी गैरमौजूदगी को लेकर पहले लगा था कि वो दो हफ्ते में लौट आएंगे लेकिन रिकवरी में देरी और टीम कॉम्बिनेशन की वजह से यह इंतजार लंबा होता गया. टीम के बैटिंग कोच माइक हसी ने तो यहां तक कह दिया कि धोनी को डर था कि उनकी मौजूदगी टीम का ध्यान भटका सकती है.

मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच से पहले हसी ने बताया, ‘एमएस हमेशा टीम के बारे में पहले सोचते हैं. उन्हें लग रहा था कि अगर वो अभी आते हैं, तो पूरा फोकस उन पर शिफ्ट हो जाएगा. कैमरे हर वक्त उनके पीछे होंगे, भीड़ उनके लिए शोर मचाएगी, जबकि वो चाहते थे कि टीम बिना किसी दबाव के अपने खेल पर ध्यान दे.’

अपने सबसे बड़े खिलाड़ी के बिना चेन्नई की शुरुआत कुछ खास नहीं रही थी और उसे लगातार तीन हार झेलनी पड़ीं. हालांकि, अब टीम पटरी पर लौट आई है और 11 मैचों में 6 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में पांचवें नंबर पर है. फैंस को अब भी उम्मीद है कि ‘थाला’ जल्द ही मैदान पर वापसी करेंगे.

Tags: abhishek bachchanIPL 2026ms dhoni
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