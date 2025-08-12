Home > खेल > क्या एशिया कप में खेलेंगे जसप्रीत बुमराह ? भारत के सबसे खतरनाक गेंदबाज को लेकर आया बड़ा अपडेट

Asia Cup 2025:एशिया कप 2025 का आयोजन 9 सितंबर से 28 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात में होगा, जिसके लिए अभी तक टीम इंडिया का चयन नहीं हुआ है। ऐसे में, जहाँ शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल इस टीम में जगह बना पाएँगे या नहीं, इस पर लगातार चर्चा हो रही है, वहीं जसप्रीत बुमराह को लेकर भी यह सवाल उठ रहा है।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 12, 2025 14:40:06 IST

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया की घोषणा से पहले ही कई खिलाड़ियों के नामों पर चर्चा हो रही है। इसमें स्टार तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह का नाम भी शामिल है, जो इंग्लैंड दौरे पर अपनी फिटनेस और वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण लगातार विवादों में रहे हैं। इंग्लैंड में सिर्फ़ 3 टेस्ट मैच खेलने के कारण माना जा रहा था कि बुमराह को एशिया कप से भी छुट्टी दी जा सकती है, लेकिन लगता है चयन समिति के इरादे कुछ और ही हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बुमराह 9 सितंबर से शुरू हो रहे एशिया कप में टीम इंडिया का हिस्सा होंगे।

एशिया कप 2025 का आयोजन 9 सितंबर से 28 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात में होगा, जिसके लिए अभी तक टीम इंडिया का चयन नहीं हुआ है। ऐसे में, जहाँ शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल इस टीम में जगह बना पाएँगे या नहीं, इस पर लगातार चर्चा हो रही है, वहीं जसप्रीत बुमराह को लेकर भी यह सवाल उठ रहा है। इसकी एक बड़ी वजह बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट है, जो हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर आलोचना का कारण बना था।

टूर्नामेंट में भेजने के पक्ष में हैं चयनकर्ता

लेकिन समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, चयनकर्ता बुमराह को टूर्नामेंट में भेजने के पक्ष में हैं। इसकी एक बड़ी वजह एशिया कप का प्रारूप है। अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए, इस बार यह टूर्नामेंट टी20 प्रारूप में ही खेला जाएगा। साथ ही, टीम इंडिया ने पिछला एशिया कप जीता था और ऐसे में खिताब का बचाव भी करना होगा। इसलिए, छोटे प्रारूप, उसके महत्व और कम मैचों को देखते हुए, बुमराह का चयन तय लग रहा है। साथ ही, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले बुमराह को लगभग डेढ़ महीने का आराम भी मिल जाएगा।

बुमराह को इस मैच से मिलेगा आराम

इतना ही नहीं, पीटीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि एशिया कप के कारण बुमराह को वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मैच से आराम दिया जा सकता है। एशिया कप का फाइनल 28 सितंबर को होगा, जबकि भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच 2 अक्टूबर से शुरू होगा। अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति 19 अगस्त तक एशिया कप के लिए टीम इंडिया की घोषणा कर सकती है। हालांकि, यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि उन्हें कप्तान सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या समेत सभी खिलाड़ियों की फिटनेस रिपोर्ट कब मिलती है।

