क्या पाकिस्तान के बहिष्कार के बावजूद श्रीलंका जाएगी भारतीय टीम? क्या कहते हैं ICC नियम; यहां समझें

India Pakistan Boycott: अगर पाकिस्तान कोलंबो में T20 वर्ल्ड कप 2026 में 15 फरवरी को होने वाले भारत बनाम पाकिस्तान मैच में नहीं खेलता है, तो भारत इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नियमों का पूरी तरह से पालन करेगा. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने चुनिंदा भागीदारी के खिलाफ ICC के रुख का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि टीम इंडिया यात्रा करेगी, तैयारी करेगी और मैच रेफरी के अंतिम फैसले का इंतजार करेगी.

यह अब क्यों मायने रखता है, यह आसान है. यह फैसला टूर्नामेंट के सबसे बड़े मुकाबले के लिए प्रतिस्पर्धी, कानूनी और प्रतिष्ठा का माहौल तय करता है.

टकराव की वजह क्या है?

पाकिस्तान सरकार ने टीम को SSC कोलंबो ग्राउंड में होने वाले भारत मैच का बहिष्कार करने का निर्देश दिया है, जबकि उसने बाकी टूर्नामेंट में भाग लेने की मंजूरी दे दी है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी सरकार की बात दोहराई, जिससे वैश्विक जांच और ICC की ओर से तत्काल प्रतिक्रिया हुई, जिसने एक वैश्विक आयोजन में चुनिंदा भागीदारी के खिलाफ चेतावनी दी. BCCI का आधिकारिक रुख

अपनी चुप्पी तोड़ते हुए, BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि भारत खेल भावना और टूर्नामेंट की अखंडता पर ICC के रुख से पूरी तरह सहमत है. बोर्ड परिणामों का पहले से अनुमान नहीं लगाएगा या अटकलों में शामिल नहीं होगा, बल्कि इसके बजाय ICC प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करेगा.

राजीव शुक्ला ने ANI को बताया, “हम ICC से पूरी तरह सहमत हैं. ICC के साथ चर्चा पूरी होने तक हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे.” मैच के दिन भारत क्या करेगा

BCCI के सूत्रों ने नियमों के अनुसार चलने की पुष्टि की है-

-टीम इंडिया तय कार्यक्रम के अनुसार श्रीलंका जाएगी.

-ट्रेनिंग सेशन और मैच से पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी.

-टीम समय पर स्टेडियम पहुंचेगी और मैच रेफरी के फैसले का इंतजार करेगी.

-ICC के खेलने की शर्तों के तहत, वॉकओवर तभी दिया जाता है जब कोई टीम टॉस के लिए मौजूद नहीं होती है. अगर पाकिस्तान मैदान पर नहीं उतरता है, तो भारत को बिना एक भी गेंद फेंके दो अंक मिल जाएंगे.

ICC की चेतावनी और यह क्यों मायने रखती है?

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने यह साफ कर दिया है कि चुनिंदा भागीदारी एक विश्व आयोजन के आधार को कमजोर करती है. हालांकि ICC सरकारों की भूमिका का सम्मान करता है, लेकिन उसने चेतावनी दी है कि ऐसे कार्यों के देश के क्रिकेट इकोसिस्टम, व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं और प्रशंसकों के भरोसे पर लंबे समय तक परिणाम हो सकते हैं. प्रतिस्पर्धी संदर्भ और इतिहास

