Home > क्रिकेट > क्या पाकिस्तान के बहिष्कार के बावजूद श्रीलंका जाएगी भारतीय टीम? क्या कहते हैं ICC नियम; यहां समझें

क्या पाकिस्तान के बहिष्कार के बावजूद श्रीलंका जाएगी भारतीय टीम? क्या कहते हैं ICC नियम; यहां समझें

T20 World Cup 2026: पाकिस्तान सरकार ने टीम को SSC कोलंबो ग्राउंड में होने वाले भारत मैच का बहिष्कार करने का निर्देश दिया है, जबकि उसने बाकी टूर्नामेंट में भाग लेने की मंजूरी दे दी है.

By: Shubahm Srivastava | Published: February 3, 2026 5:06:28 PM IST

क्या पाकिस्तान के बहिष्कार के बावजूद श्रीलंका जाएगी भारतीय टीम ? क्या कहते हैं ICC नियम
क्या पाकिस्तान के बहिष्कार के बावजूद श्रीलंका जाएगी भारतीय टीम ? क्या कहते हैं ICC नियम


India Pakistan Boycott: अगर पाकिस्तान कोलंबो में T20 वर्ल्ड कप 2026 में 15 फरवरी को होने वाले भारत बनाम पाकिस्तान मैच में नहीं खेलता है, तो भारत इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नियमों का पूरी तरह से पालन करेगा. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने चुनिंदा भागीदारी के खिलाफ ICC के रुख का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि टीम इंडिया यात्रा करेगी, तैयारी करेगी और मैच रेफरी के अंतिम फैसले का इंतजार करेगी.
यह अब क्यों मायने रखता है, यह आसान है. यह फैसला टूर्नामेंट के सबसे बड़े मुकाबले के लिए प्रतिस्पर्धी, कानूनी और प्रतिष्ठा का माहौल तय करता है.

टकराव की वजह क्या है?

पाकिस्तान सरकार ने टीम को SSC कोलंबो ग्राउंड में होने वाले भारत मैच का बहिष्कार करने का निर्देश दिया है, जबकि उसने बाकी टूर्नामेंट में भाग लेने की मंजूरी दे दी है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी सरकार की बात दोहराई, जिससे वैश्विक जांच और ICC की ओर से तत्काल प्रतिक्रिया हुई, जिसने एक वैश्विक आयोजन में चुनिंदा भागीदारी के खिलाफ चेतावनी दी. BCCI का आधिकारिक रुख
 
अपनी चुप्पी तोड़ते हुए, BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि भारत खेल भावना और टूर्नामेंट की अखंडता पर ICC के रुख से पूरी तरह सहमत है. बोर्ड परिणामों का पहले से अनुमान नहीं लगाएगा या अटकलों में शामिल नहीं होगा, बल्कि इसके बजाय ICC प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करेगा.
 
राजीव शुक्ला ने ANI को बताया, “हम ICC से पूरी तरह सहमत हैं. ICC के साथ चर्चा पूरी होने तक हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे.” मैच के दिन भारत क्या करेगा

BCCI के सूत्रों ने नियमों के अनुसार चलने की पुष्टि की है-

-टीम इंडिया तय कार्यक्रम के अनुसार श्रीलंका जाएगी.
-ट्रेनिंग सेशन और मैच से पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी.
-टीम समय पर स्टेडियम पहुंचेगी और मैच रेफरी के फैसले का इंतजार करेगी.
-ICC के खेलने की शर्तों के तहत, वॉकओवर तभी दिया जाता है जब कोई टीम टॉस के लिए मौजूद   नहीं होती है. अगर पाकिस्तान मैदान पर नहीं उतरता है, तो भारत को बिना एक भी गेंद फेंके दो   अंक मिल जाएंगे. 

ICC की चेतावनी और यह क्यों मायने रखती है?

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने यह साफ कर दिया है कि चुनिंदा भागीदारी एक विश्व आयोजन के आधार को कमजोर करती है. हालांकि ICC सरकारों की भूमिका का सम्मान करता है, लेकिन उसने चेतावनी दी है कि ऐसे कार्यों के देश के क्रिकेट इकोसिस्टम, व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं और प्रशंसकों के भरोसे पर लंबे समय तक परिणाम हो सकते हैं. प्रतिस्पर्धी संदर्भ और इतिहास

भारत के आगे नहीं टिकती पाक की टीम 

भारत और पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में आठ बार मिल चुके हैं, जिसमें भारत ने सात बार जीत हासिल की है. प्रतिद्वंद्विता से परे, एक कड़े ग्रुप में अंकों का वितरण क्वालिफिकेशन के परिदृश्यों को बदल सकता है. वॉकओवर से नेट रन रेट के समीकरण बदल जाते हैं, ब्रॉडकास्ट प्लान में रुकावट आती है, और टूर्नामेंट के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले मैच के लिए फ़ैन्स का अनुभव खराब होता है.

You Might Be Interested In
You Might Be Interested In
Tags: BCCI ICC protocolhome-hero-pos-3India Pakistan boycottIndia travel Sri LankaPakistan boycott India matchT20 WORLD CUP 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ये हैं दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत हसीनाएं, यहां देखें...

February 3, 2026

बच्चों की पढ़ाई के लिए कौन-सी दिशा है सही?

February 3, 2026

बेबी गर्ल के कुछ ऐसे नाम जो ‘ग्लोबल’ लेकिन पूरी...

February 3, 2026

अगर आप भी हैं भोजपुरी फिल्मों के दीवानें, तो यहां...

February 2, 2026

शमिता शेट्टी का फिटनेस मंत्रा

February 2, 2026

ग्रैमी अवॉर्ड्स सिंगर का टॉपलेस लुक, देख फटी रह जाएंगी...

February 2, 2026
क्या पाकिस्तान के बहिष्कार के बावजूद श्रीलंका जाएगी भारतीय टीम? क्या कहते हैं ICC नियम; यहां समझें

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

क्या पाकिस्तान के बहिष्कार के बावजूद श्रीलंका जाएगी भारतीय टीम? क्या कहते हैं ICC नियम; यहां समझें
क्या पाकिस्तान के बहिष्कार के बावजूद श्रीलंका जाएगी भारतीय टीम? क्या कहते हैं ICC नियम; यहां समझें
क्या पाकिस्तान के बहिष्कार के बावजूद श्रीलंका जाएगी भारतीय टीम? क्या कहते हैं ICC नियम; यहां समझें
क्या पाकिस्तान के बहिष्कार के बावजूद श्रीलंका जाएगी भारतीय टीम? क्या कहते हैं ICC नियम; यहां समझें