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IND vs ENG: 3 मैचों में 2 शतक… फिर भी इंग्लैंड दौरे से क्यों कटा जायसवाल का पत्ता, क्या विराट ने खाई यशस्वी की जगह?

पिछले 3 मैचों में 2 शतक ठोकने वाले यशस्वी जायसवाल को आखिर इंग्लैंड वनडे दौरे से क्यों बाहर कर दिया गया? जानिए इस हैरान करने वाले फैसले के पीछे की असली वजह.

By: Shivani Singh | Published: June 21, 2026 5:01:04 PM IST

पिछले 3 मैचों में 2 शतक ठोकने वाले यशस्वी जायसवाल को आखिर इंग्लैंड वनडे दौरे से क्यों बाहर कर दिया गया?
पिछले 3 मैचों में 2 शतक ठोकने वाले यशस्वी जायसवाल को आखिर इंग्लैंड वनडे दौरे से क्यों बाहर कर दिया गया?


इंग्लैंड के आगामी वनडे दौरे के लिए टीम इंडिया का एलान हो चुका है, लेकिन इस टीम में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. हाल के दिनों में शानदार प्रदर्शन करने वाले बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को वनडे टीम से बाहर कर दिया गया है. चयनकर्ताओं ने फिलहाल टॉप-ऑर्डर में ज्यादा प्रयोग न करते हुए अनुभवी और सेट कॉम्बिनेशन पर भरोसा जताया है. रविवार को घोषित हुई इस टीम में विराट कोहली की वापसी हुई है, जबकि जायसवाल और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को टीम में जगह नहीं मिली है.

चयनकर्ताओं का यह फैसला हर किसी को हैरान करने वाला है, क्योंकि हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में जायसवाल का बल्ला जमकर बोला था. दरअसल, विराट कोहली के हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण बाहर होने पर जायसवाल को टीम में शामिल किया गया था और उन्होंने इस मौके को दोनों हाथों से लपका. चेन्नई में खेले गए मैच में उन्होंने नाबाद 110 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर भारत को 3-0 से क्लीन स्वीप दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी.

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इस पारी ने 50-ओवर के फॉर्मेट में उनके बढ़ते कद को साबित कर दिया था. इससे पहले पिछले साल दिसंबर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के निर्णायक मैच में भी जायसवाल ने 121 गेंदों में 116 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी. उस मैच में उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों के साथ शतकीय साझेदारियां की थीं.

इसके बावजूद, ऐसा लगता है कि भारतीय चयनकर्ताओं ने इस बार व्यक्तिगत फॉर्म के बजाय टीम के बैलेंस और निरंतरता को ज्यादा तवज्जो दी है. विराट कोहली की वापसी होते ही बैटिंग ऑर्डर में जगह काफी कम बची थी. चूंकि रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल की सलामी जोड़ी पहली पसंद है और कोहली तीसरे नंबर पर आते हैं, ऐसे में टीम में जगह बनाने की होड़ बहुत कड़ी हो गई है. इंग्लैंड दौरे के लिए केएल राहुल, श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को स्क्वॉड में रखा गया है, जबकि ऋतुराज गायकवाड़ और साई सुदर्शन जैसे खिलाड़ी भी रेस में बने हुए हैं.

इस फैसले के पीछे दूसरी बड़ी वजह ‘रोल क्लैरिटी’ यानी टीम में भूमिका को लेकर स्पष्टता हो सकती है. जायसवाल बतौर ओपनर सबसे ज्यादा कामयाब रहे हैं, लेकिन फिलहाल ओपनिंग स्लॉट में दिग्गज खिलाड़ी जमे हुए हैं. अपने दूसरे कॉम्पिटिटर्स के उलट, जायसवाल के पास इंटरनेशनल क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने का खास अनुभव नहीं है. शायद यही वजह रही कि चयनकर्ताओं ने एक छोटे से दौरे पर रिजर्व ओपनर ले जाने का रिस्क लेना ठीक नहीं समझा.

हालांकि, इस ड्रॉप के बाद भी जायसवाल ने एक बात तो साफ कर दी है कि अगर रोहित या टॉप-ऑर्डर का कोई भी खिलाड़ी चोट या खराब फॉर्म से जूझता है, तो वो रिप्लेसमेंट के तौर पर पहली पसंद होंगे. भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले चुनिंदा बल्लेबाजों में शुमार 24 साल के यशस्वी जायसवाल भी जानते हैं कि उनका वक्त जरूर आएगा. बस, इस जुलाई इंग्लैंड के मैदानों पर वो नजर नहीं आएंगे.

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