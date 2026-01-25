T20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश के हटने के बाद स्कॉटलैंड को ही क्यों चुना गया, जानें क्या कहते हैं ICC के नियम? बांग्लादेशी क्रिकेट को कितना होगा इस फैसले से नुकसान

Scotland Replace Bangladesh In T20 World Cup: शनिवार को एक बड़े कदम में, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने आधिकारिक तौर पर अगले महीने शुरू होने वाले ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को रिप्लेसमेंट टीम के तौर पर घोषित किया.

यह कदम ICC और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के बीच बातचीत के बाद उठाया गया, जिसमें BCB ने इवेंट के लिए अपने मैच वेन्यू को भारत से श्रीलंका शिफ्ट करने की मांग की थी. स्कॉटलैंड ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ग्रुप C में वेस्टइंडीज, नेपाल, इंग्लैंड और इटली के साथ बांग्लादेश की जगह लेगा.

स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की जगह क्यों दी गई?

ICC ने बांग्लादेश के ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने से इनकार करने के बाद स्कॉटलैंड को खाली जगह देने का फैसला किया, क्योंकि वे ICC T20I रैंकिंग में सबसे ज़्यादा रैंक वाली टीम थी जो टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं थी. स्कॉटलैंड का पिछले एडिशन में भी अच्छा प्रदर्शन रहा है, जैसे 2024 T20 वर्ल्ड कप में, स्कॉटलैंड ग्रुप B में इंग्लैंड के बराबर पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर रहा, लेकिन खराब नेट रन रेट के कारण क्वालिफाई करने से चूक गया. उनका प्रतिस्पर्धी प्रदर्शन पिछले एडिशन में भी जारी रहा.

2022 T20 वर्ल्ड कप में, स्कॉटलैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ ग्रुप स्टेज में एक शानदार जीत दर्ज की, लेकिन टूर्नामेंट में तीसरे स्थान पर रहा और सुपर 12 स्टेज के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया. 2021 एडिशन में, स्कॉटलैंड ने ग्रुप स्टेज में बांग्लादेश को हराकर और अपने ग्रुप में टॉप पर रहकर अपना सबसे यादगार प्रदर्शन किया, हालांकि वे सुपर 12 राउंड में कोई जीत दर्ज नहीं कर पाए. ग्लोबल लेवल पर इन लगातार प्रदर्शनों ने स्कॉटलैंड को खाली वर्ल्ड कप बर्थ मिलने में अहम भूमिका निभाई.

टीमें ICC इवेंट्स में अपनी जगह कैसे पक्की करती हैं?

टीमें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा तय किए गए फॉर्मेट-स्पेसिफिक क्राइटेरिया के आधार पर ICC इवेंट्स के लिए क्वालिफाई करती हैं, जिसमें यह प्रक्रिया टूर्नामेंट के हिसाब से थोड़ी अलग होती है. मेज़बान देशों को इवेंट में ऑटोमैटिक एंट्री मिलती है, जैसा कि ODI वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में देखा गया है. इसके अलावा, कई टीमें एक तय कट-ऑफ तारीख पर अपनी ICC रैंकिंग के आधार पर क्वालिफाई करती हैं, जिसमें ज़्यादा रैंक वाली टीमों को ऑटोमैटिक क्वालिफिकेशन मिल जाता है और उन्हें क्वालिफायर खेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती. यह तरीका आमतौर पर ODI वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

क्वालिफिकेशन पिछले टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस से भी प्रभावित होता है, जहाँ कुछ स्टेज तक पहुँचने वाली टीमों को – जैसे टॉप आठ या सेमी-फ़ाइनल – अक्सर अगले इवेंट में सीधे एंट्री मिल जाती है. उदाहरण के लिए, पिछले T20 वर्ल्ड कप की टॉप आठ टीमें आमतौर पर अगले एडिशन के लिए ऑटोमैटिक क्वालिफिकेशन हासिल कर लेती हैं. बाकी जगहें ICC द्वारा आयोजित कॉन्टिनेंटल या रीजनल क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के ज़रिए भरी जाती हैं, जिसमें अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और ईस्ट एशिया-पैसिफिक रीजन की टीमें शामिल होती हैं, और हर रीजन के टॉप परफॉर्मर ग्लोबल टूर्नामेंट में आगे बढ़ते हैं.

बांग्लादेश ने ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर क्यों होने का फैसला किया

बांग्लादेश ने ICC के साथ भारत में अपने तय ग्रुप-स्टेज मैच खेलने को लेकर लंबे विवाद के बाद ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा न लेने का फैसला किया. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB), जिसे सरकारी सलाहकारों का समर्थन था, ने बार-बार भारत जाने और वहाँ खेलने को लेकर सुरक्षा और सेफ्टी की चिंताएँ जताईं, और औपचारिक रूप से अनुरोध किया कि उनके मैच भारत से बाहर शिफ्ट कर दिए जाएँ.

ICC ने वेन्यू बदलने के अनुरोध को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि स्वतंत्र सुरक्षा आकलन में कोई विश्वसनीय खतरा नहीं दिखा और टूर्नामेंट शुरू होने की तारीख के इतने करीब शेड्यूल बदलना संभव नहीं था. बांग्लादेश के नेतृत्व, जिसमें राष्ट्रीय खेल सलाहकार भी शामिल थे, ने ICC की शर्तों को अस्वीकार्य और अनुचित बताया, यह कहते हुए कि वे इन परिस्थितियों में टीम को भारत नहीं भेज सकते और सुरक्षा जोखिम बने हुए हैं.