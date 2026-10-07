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BCCI सेलेक्शन मीटिंग में VVS लक्ष्मण क्या कर रहे? वहां उनका क्या काम, सेक्रेटरी सैकिया ने दी सफाई

बीसीसीआई ने वीवीएस लक्ष्मण को लेकर बड़ा फैसला किया है. सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हेड लक्ष्मण अब आगे होने वाली सेलेक्शन की बैठकों में भी शामिल होंगे. बोर्ड का कहना है कि इससे खिलाड़ियों की चोट और फिटनेस से जुड़ी जानकारी में किसी भी तरह की गलतफहमी नहीं होगी.

By: Satyam Sengar | Published: October 7, 2026 1:44:08 PM IST

वीवीएस लक्ष्मण क्यों हुए थे मीटिंग में शामिल?
वीवीएस लक्ष्मण क्यों हुए थे मीटिंग में शामिल?


Why VVS Laxman Present in Selection Meeting: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने साफ कर दिया है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) के हेड वीवीएस लक्ष्मण सेलेक्शन कमिटी की बैठकों में क्यों शामिल हुए. मंगलवार को गुवाहाटी में हुई मेंस टीम की सेलेक्शन बैठक में लक्ष्मण मौजूद थे. उनकी मौजूदगी के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी कि लक्ष्मण वहां पर क्या कर रहे हैं. अब बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने इस मामले में स्थिति साफ कर दी है.

देवजीत सैकिया के मुताबिक, अब वीवीएस लक्ष्मण आगे होने वाली सेलेक्शन बैठकों में भी शामिल होंगे. इसका कारण खिलाड़ियों की फिटनेस और चोट से जुड़ी जानकारी में किसी भी तरह की गलतफहमी से बचना है. लक्ष्मण के पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खिलाड़ियों की चोट और फिटनेस से जुड़ी पूरी जानकारी रहती है. ऐसे में बोर्ड चाहता है कि सेलेक्टर्स और सीओई के बीच सीधी और सही जानकारी बनी रहे. इसी वजह से वो मीटिंग में शामिल हुए थे.

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अजीत अगरकर की जगह नहीं लेंगे लक्ष्मण
वीवीएस लक्ष्मण की बैठक में मौजूदगी के बाद ऐसी चर्चा भी शुरू हो गई थी कि वह अजित अगरकर की जगह मुख्य सेलेक्शन बन सकते हैं. बीसीसीआई ने हाल ही में सेलेक्शन कमिटी में खाली पद के लिए आवेदन भी मांगे हैं. हालांकि, लक्ष्मण इस पद पर सीधे नियुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि वह साउथ क्षेत्र से आते हैं, जबकि खाली पद वेस्ट क्षेत्र के सेलेक्शन का है. देवजीत सैकिया ने कहा, “वह बीसीसीआई में क्रिकेट के हेड हैं. उनके पास खिलाड़ियों की चोट से जुड़ी सारी जानकारी होती है, इसलिए गलतफहमी से बचने के लिए लक्ष्मण को आगे सेलेक्शन बैठकों में शामिल होना चाहिए.

चोट और फिटनेस को लेकर बढ़ी थी चर्चा
बीसीसीआई और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बीच खिलाड़ियों की चोट और फिटनेस को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं. कुछ रिपोर्ट्स में अजीत अगरकर और वीवीएस लक्ष्मण के बीच मतभेद की बात भी सामने आई थी. कई भारतीय खिलाड़ियों को टीम में वापसी के बाद चोट लगने से सीओई की भूमिका पर सवाल उठे. हालांकि, लक्ष्मण ने पहले साफ किया था कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सिर्फ खिलाड़ियों के इलाज और रिहैबिलिटेशन का केंद्र नहीं है. अब उनकी सेलेक्शन बैठकों में मौजूदगी से बोर्ड और सीओई के बीच बेहतर तालमेल बनाने की कोशिश की जा रही है.

Tags: Devajit saikiaTeam Indiavvs laxman
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