सहवाग-द्रविड़ के बेटे को मोकै, लेकिन वैभव सूर्यवंशी को क्यों नहीं? U19 क्रिकेट में क्या कहता है BCCI का नियम

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली घरेलू सीरीज के लिए भारत की अंडर-19 टीम का ऐलान कर दिया है. 15 सदस्यीय टीम में पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग और पूर्व भारतीय कप्तान और कोच राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ को जगह मिली है. हालांकि, वैभव सूर्यवंशी को टीम में शामिल नहीं किया गया. 15 साल के वैभव ने कम उम्र में शानदार प्रदर्शन किया है और इंग्लैंड के खिलाफ भारत की सीनियर टी20 इंटरनेशनल टीम के लिए भी डेब्यू कर चुके हैं.

वैभव को टीम में जगह नहीं मिलने के पीछे उनका प्रदर्शन नहीं, बल्कि बीसीसीआई का एक खास नियम है. साल 2016 में बोर्ड ने ऐसा नियम बनाया था, जिसके तहत कोई खिलाड़ी उम्र के दायरे में होने के बावजूद एक से ज्यादा अंडर-19 विश्व कप में हिस्सा नहीं ले सकता. इसी नियम के कारण वॉशिंगटन सुंदर 2018 का अंडर-19 विश्व कप नहीं खेल पाए थे. इससे पहले सरफराज खान, संदीप शर्मा और विजय जोल जैसे खिलाड़ी एक से ज्यादा अंडर-19 विश्व कप खेल चुके हैं. वैभव 2026 का अंडर-19 विश्व कप खेल चुके हैं, इसलिए वह अगले अंडर-19 विश्व कप में नहीं खेल पाएंगे.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसा होगा शेड्यूल

भारत और ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीमों के बीच पहले तीन वनडे मुकाबले खेले जाएंगे. ये मैच 18, 21 और 23 सितंबर को राजकोट में होंगे. इसके बाद दो चार दिवसीय मुकाबले खेले जाएंगे. पहला मैच 27 से 30 सितंबर तक राजकोट में और दूसरा 5 से 8 अक्टूबर तक अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बी ग्राउंड में होगा. वनडे टीम की कप्तानी उत्तराखंड के बल्लेबाज लक्ष्य रायचंदानी करेंगे, जबकि यशवर्धन चौहान उपकप्तान होंगे. रेड-बॉल मैचों में यशवर्धन कप्तानी और लक्ष्य उपकप्तानी संभालेंगे.

आर्यवीर और अन्वय को वनडे टीम में जगह

आर्यवीर सहवाग और विकेटकीपर बल्लेबाज अन्वय द्रविड़ को सिर्फ वनडे टीम में चुना गया है. आर्यवीर फिलहाल 2026 दिल्ली प्रीमियर लीग में वेस्ट दिल्ली लायंस के लिए खेल रहे हैं और अब तक दो मुकाबलों में मैदान पर उतरे हैं. वहीं, अन्वय ने जुलाई में श्रीलंका दौरे पर भारत अंडर-19 के लिए दो वनडे मैचों में 101 रन बनाए थे. भारत ने वनडे सीरीज 1-2 से गंवाई थी, लेकिन रेड-बॉल सीरीज 1-0 से जीती थी. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे टीम में मनाल चौहान और चिगुरुपति वेंकट को भी चुना गया है, जबकि सागर विर्क, अनमोलजीत सिंह और ईशान सूद टीम में जगह नहीं बना सके.