90s पर क्यों आउट हो रहे वैभव सूर्यवंशी? सुनील गावस्कर ने पकड़ी कमजोरी, खोला बड़ा सीक्रेट

Vaibhav Sooryavanshi Weakness: IPL 2026 में युवा सनसनी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी लगातार दूसरी बार शतक लगाने से चूक गए. क्वालीफायर-2 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी 96 रन बनाकर आउट हुए. पिछले 4 मैचों में ऐसा तीसरी बार है, जब वैभव सूर्यवंशी 90 से ज्यादा के स्कोर पर आउट हुए हैं. इससे पहले एलिमिनेटर में वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 28 गेंदों पर 97 के स्कोर पर पहुंच गए थे, लेकिन फिर अगली गेंद पर आउट हो गए.

इसी तरह क्वालीफायर-2 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ भी सूर्यवंशी 46 गेंद पर 96 के स्कोर पहुंचे, लेकिन शतक पूरा करने से पहले अपना विकेट गंवा दिया. इस दौरान कमेंट्री बॉक्स में मौजूद भारत के दिग्गज बल्लेबाज और पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने वैभव सूर्यवंशी की उस गलती को पकड़ लिया, जिसकी वजह से वह शतक से चूक रहे हैं. जानें क्या गलती कर रहे सूर्यवंशी…

गावस्कर ने पकड़ी सूर्यवंशी की गलती

गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स के मैच में जब वैभव सूर्यवंशी 96 रन के स्कोर पर आउट हुए, तो कमेंटेटर सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) ने उनकी गलती पकड़ ली. गावस्कर ने बताया कि जब सूर्यवंशी 90 के स्कोर पर पहुंच जाते हैं, तो उन्हें शॉर्ट पिच की गेंदों के सामने संघर्ष करने लगते हैं. गावस्कर ने आगे कहा कि अभी तक सभी गेंदबाजों को पता चल गया होगा कि अगर वैभव सूर्यवंशी 90 रन पर खेल रहे हैं, तो उनके सामने शॉर्ट पिच गेंद डालो, जिस पर वह डीप थर्ड पर फील्डर के हाथों कैच आउट हो जाएंगे.

सूर्यवंशी तीसरी बार 90s पर हुए आउट

15 साल के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) आईपीएल 2026 में अभी तक कुल 3 बार नर्वस 90s का शिकार हो चुके हैं. गुजरात टाइटंस के खिला वैभव सूर्यवंशी 96 के स्कोर पर आउट हो गए. इससे पहले एलिमिनेटर मैच में वैभव सूर्यवंशी ने सनराजइर्स हैदराबाद के खिलाफ सिर्फ 29 गेंदों पर 97 रन बनाए थे, लेकिन 3 रन शतक से दूर रह गए. इतना ही नहीं, लीग स्टेज में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ भी वैभव सूर्यवंशी शतक पूरा करने से चूक गए थे. उस मैच में सूर्यवंशी ने 38 गेंदों पर 93 रनों की पारी खेली थी.

वैभव सूर्यवंशी का IPL 2026 में प्रदर्शन

IPL 2026 में 15 साल के बाएं हाथ के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी शानदार फॉर्म में हैं. वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में अपने प्रदर्शन से क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया है. मौजूदा सीजन में सूर्यवंशी ने 16 मैचों खेले हैं, जिनमें उनके बल्ले से 776 रन आए हैं. इस दौरान वैभव सूर्यवंशी का औसत 48.50 और स्ट्राइक रेट 237.30 का रहा है. इस सीजन सूर्यवंशी ने 1 शतक और 5 अर्धशतक लगाए हैं. फिलहाल वैभव सूर्यवंशी के सिर पर ऑरेंज कैप सजी हुई है.