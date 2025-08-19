Asia cup 2025 : श्रेयस अय्यर को भारतीय टीम में क्यों नहीं मिला जगह ? मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने किया अंदर के बात का खुलासा

Asia cup 2025: एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। मुंबई में चयनकर्ताओं की बैठक हुई। जिसमे 15 खिलाड़ियों का सेलेक्शन हुआ। जहां एशिया कप के लिए सुर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया गया है। वहीं सबको चौकाते हुए शुभमन गिल को उपकप्तान की भूमिका मिली है। शुभमन गिल के अलावा जसप्रीत बुमराह को भी टीम में शामिल किया गया है। बुमराह इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच में चोटिल हो गए थे। वहीं सबसे चौकाने वाली बात ये रही कि श्रेयस अय्यर को टीम में शामिल नहीं किया गया है।

अजीत आगरकर ने क्या कहा ?

मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर ने कहा, “यह उनकी (श्रेयस) कोई गलती नहीं है. लेकिन, आप ही बताइए, वह किसकी जगह टीम में आएं? अभी के लिए उन्हें इंतज़ार करना होगा.” उन्होंने आगे कहा “बात बस इतनी है कि आप 15 खिलाड़ी चुन सकते हैं और फिलहाल उसे अपने मौके का इंतज़ार करना होगा,”।

श्रेयस का शानदार प्रदर्शन

श्रेयस का टीम से बाहर होना कई लोगों के लिए हैरानी की बात है क्योंकि उन्होंने पिछले दो सीज़न में टी20 क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है। आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स (PBKS) की कप्तानी करते हुए उन्होंने 600 से ज़्यादा रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 175.07 रहा। यह आंकड़ा 600+ रन बनाने वाले बल्लेबाजों में तीसरा सर्वश्रेष्ठ है। उनसे आगे सिर्फ़ क्रिस गेल (2011) और सूर्यकुमार यादव (2023) हैं। उनका खेल काफ़ी मज़बूत रहा है, खासकर स्पिन गेंदबाज़ों के ख़िलाफ़, जो उन्हें मध्यक्रम में एक मज़बूत विकल्प बनाता है।

IPL में किया कमाल

पिछले दो सालों में श्रेयस ने घरेलू और फ़्रैंचाइज़ी क्रिकेट में भी शानदार सफलता हासिल की है। उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को 10 साल बाद 2024 में आईपीएल ट्रॉफी जिताई। मुंबई टीम के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती। मुंबई टी20 लीग में सोबो मुंबई फाल्कन्स को फ़ाइनल तक पहुँचाया। साथ ही, उन्होंने पंजाब किंग्स को आईपीएल 2025 के फाइनल में भी पहुँचाया।

सिर्फ टी20 ही नहीं, उन्होंने लाल गेंद वाले क्रिकेट में भी कमाल किया। उन्होंने मुंबई को रणजी ट्रॉफी और फिर 2023-24 में ईरानी कप जिताने में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा, उन्होंने इस साल भारत को चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में भी अहम योगदान दिया।

गौरतलब है कि श्रेयस ने अपना आखिरी टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलुरु में खेला था, जहाँ उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में 53 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली थी।

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम:

सूर्य कुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह।

स्टैंडबाय खिलाड़ी: प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल और यशस्वी जयसवाल।