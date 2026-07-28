Home > क्रिकेट > भारतीय क्रिकेटर ने विराट कोहली से ली फिटनेस टिप्स, 1 साल तक अपनाया, फिर क्यों छोड़ दिया?

भारतीय क्रिकेटर ने विराट कोहली से ली फिटनेस टिप्स, 1 साल तक अपनाया, फिर क्यों छोड़ दिया?

संजू सैमसन ने खुलासा किया कि उन्होंने विराट कोहली की फिटनेस और लाइफस्टाइल से जुड़ी सलाह को करीब डेढ़ साल तक अपनाया, लेकिन बाद में उसे जारी नहीं रख सके.

By: Satyam Sengar | Published: July 28, 2026 3:10:30 PM IST

विराट कोहली से किसने ली फिटनेस टिप्स?
विराट कोहली से किसने ली फिटनेस टिप्स?


भारतीय क्रिकेट में विराट कोहली को फिटनेस और अनुशासन का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है. उन्होंने अपनी सख्त डाइट, जिम और  शानदार लाइफस्टाइल से क्रिकेट की दुनिया में नए मानक स्थापित किए हैं. यही वजह है कि कई युवा खिलाड़ी उनसे प्रेरणा लेते हैं. अब संजू सैमसन ने खुलासा किया है कि उन्होंने भी विराट कोहली की सलाह पर अपनी लाइफस्टाइल बदली थी, लेकिन करीब डेढ़ साल बाद वह उस अनुशासन को जारी नहीं रख सके.

जियोस्टार के शो ‘बिलीव’ में बातचीत के दौरान संजू सैमसन ने बताया कि एक भारतीय टीम के कैंप में वह विराट कोहली के साथ जिम में अभ्यास कर रहे थे. उस समय उन्होंने विराट से पूछा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लंबे समय तक सफल रहने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए. इस पर विराट ने उन्हें बताया कि सिर्फ अभ्यास ही नहीं, बल्कि सही खानपान, अच्छी रिकवरी और लाइफस्टाइल भी उतनी ही जरूरी होती है.

You Might Be Interested In

विराट कोहली की सलाह पर डेढ़ साल तक चले संजू
संजू सैमसन ने बताया कि विराट कोहली ने उन्हें अच्छे से समझाया था कि कौन-सा खाना शरीर की रिकवरी में मदद करता है और किन चीजों से दूरी बनानी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा था कि अगर कोई खिलाड़ी लगातार 10 साल तक इस तरह की लाइफस्टाइल अपनाता है तो उसका करियर काफी लंबा और सफल हो सकता है. संजू ने बताया कि उन्होंने इस सलाह को करीब एक से डेढ़ साल तक पूरी ईमानदारी से अपनाया, लेकिन बाद में वह इस सख्त रूटीन को बनाए नहीं रख सके. हालांकि, विराट की मेहनत और डेडिकेशन की जमकर तारीफ की.

करियर को लेकर बदली सोच
संजू सैमसन ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर को लेकर भी खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि एक समय वह टीम इंडिया में अपनी जगह को लेकर लगातार कंपटीशन का दबाव महसूस करते थे. विशेष रूप से टी20 विश्व कप से पहले ईशान किशन के टीम में आगे निकलने के बाद उन्होंने अपनी सोच बदल दी. अब उनका मानना है कि वह अपने तरीके से क्रिकेट खेलना चाहते हैं और हर पल का आनंद लेना चाहते हैं. संजू ने कहा कि अगर वह 2028 टी20 विश्व कप की टीम में जगह नहीं भी बना पाए, तब भी उन्हें अपने क्रिकेट सफर पर गर्व रहेगा और वह इस यात्रा के लिए हमेशा आभारी रहेंगे.

Tags: sanju samsonvirat kohli
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं प्रिया बनर्जी?

July 28, 2026

डायबिटीज के मरीजों को क्या नहीं खाना चाहिए?

July 27, 2026

नॉवेल्स पर आधारित 5 शानदार फिल्में

July 27, 2026

कृति सेनन की 6 हिट फिल्में

July 27, 2026

टीवी एक्ट्रेस नारायणी शास्त्री ने किया चौंकाने वाला दावा

July 27, 2026

नोरा फतेही के को-स्टार ने जड़े थप्पड़, खींचे बाल

July 27, 2026
भारतीय क्रिकेटर ने विराट कोहली से ली फिटनेस टिप्स, 1 साल तक अपनाया, फिर क्यों छोड़ दिया?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

भारतीय क्रिकेटर ने विराट कोहली से ली फिटनेस टिप्स, 1 साल तक अपनाया, फिर क्यों छोड़ दिया?
भारतीय क्रिकेटर ने विराट कोहली से ली फिटनेस टिप्स, 1 साल तक अपनाया, फिर क्यों छोड़ दिया?
भारतीय क्रिकेटर ने विराट कोहली से ली फिटनेस टिप्स, 1 साल तक अपनाया, फिर क्यों छोड़ दिया?
भारतीय क्रिकेटर ने विराट कोहली से ली फिटनेस टिप्स, 1 साल तक अपनाया, फिर क्यों छोड़ दिया?