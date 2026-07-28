भारतीय क्रिकेटर ने विराट कोहली से ली फिटनेस टिप्स, 1 साल तक अपनाया, फिर क्यों छोड़ दिया?

भारतीय क्रिकेट में विराट कोहली को फिटनेस और अनुशासन का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है. उन्होंने अपनी सख्त डाइट, जिम और शानदार लाइफस्टाइल से क्रिकेट की दुनिया में नए मानक स्थापित किए हैं. यही वजह है कि कई युवा खिलाड़ी उनसे प्रेरणा लेते हैं. अब संजू सैमसन ने खुलासा किया है कि उन्होंने भी विराट कोहली की सलाह पर अपनी लाइफस्टाइल बदली थी, लेकिन करीब डेढ़ साल बाद वह उस अनुशासन को जारी नहीं रख सके.

जियोस्टार के शो ‘बिलीव’ में बातचीत के दौरान संजू सैमसन ने बताया कि एक भारतीय टीम के कैंप में वह विराट कोहली के साथ जिम में अभ्यास कर रहे थे. उस समय उन्होंने विराट से पूछा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लंबे समय तक सफल रहने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए. इस पर विराट ने उन्हें बताया कि सिर्फ अभ्यास ही नहीं, बल्कि सही खानपान, अच्छी रिकवरी और लाइफस्टाइल भी उतनी ही जरूरी होती है.

विराट कोहली की सलाह पर डेढ़ साल तक चले संजू

संजू सैमसन ने बताया कि विराट कोहली ने उन्हें अच्छे से समझाया था कि कौन-सा खाना शरीर की रिकवरी में मदद करता है और किन चीजों से दूरी बनानी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा था कि अगर कोई खिलाड़ी लगातार 10 साल तक इस तरह की लाइफस्टाइल अपनाता है तो उसका करियर काफी लंबा और सफल हो सकता है. संजू ने बताया कि उन्होंने इस सलाह को करीब एक से डेढ़ साल तक पूरी ईमानदारी से अपनाया, लेकिन बाद में वह इस सख्त रूटीन को बनाए नहीं रख सके. हालांकि, विराट की मेहनत और डेडिकेशन की जमकर तारीफ की.

करियर को लेकर बदली सोच

संजू सैमसन ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर को लेकर भी खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि एक समय वह टीम इंडिया में अपनी जगह को लेकर लगातार कंपटीशन का दबाव महसूस करते थे. विशेष रूप से टी20 विश्व कप से पहले ईशान किशन के टीम में आगे निकलने के बाद उन्होंने अपनी सोच बदल दी. अब उनका मानना है कि वह अपने तरीके से क्रिकेट खेलना चाहते हैं और हर पल का आनंद लेना चाहते हैं. संजू ने कहा कि अगर वह 2028 टी20 विश्व कप की टीम में जगह नहीं भी बना पाए, तब भी उन्हें अपने क्रिकेट सफर पर गर्व रहेगा और वह इस यात्रा के लिए हमेशा आभारी रहेंगे.