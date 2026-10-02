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सचिन तेंदुलकर ने शुभमन गिल को किया इग्नोर? दोहरे शतक के बाद नहीं किया 1 भी पोस्ट, क्या सारा बनी वजह?

Why Didn’t Sachin Tendulkar Post About Shubman Gill? शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 223 रन की नाबाद पारी खेलकर भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई. हालांकि, इसके अगले दिन सचिन तेंदुलकर ने गिल की पारी पर पोस्ट करने के बजाय कैप्टन स्मित मच्छर की बहादुरी की तारीफ की.

By: Satyam Sengar | Last Updated: October 2, 2026 12:51:40 AM IST

क्या सचिन तेंदुलकर ने शुभमन गिल को किया इग्नोर?
क्या सचिन तेंदुलकर ने शुभमन गिल को किया इग्नोर?


Why Didn’t Sachin Tendulkar Post About Shubman Gill? शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ गुवाहाटी वनडे में 223 रन की नाबाद पारी खेलकर इतिहास रच दिया. भारतीय कप्तान ने सिर्फ 133 गेंदों में दोहरा शतक पूरा किया और भारत को 405 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने में बड़ी भूमिका निभाई. हालांकि, चौंकाने वाली बात यह रही कि सचिन ने गिल के लिए एक भी पोस्ट नहीं किया जबकि अक्सर मैचों के बाद सचिन एक पोस्ट जरूर किया करते हैं.

गिल की इस शानदार पारी के बाद क्रिकेट फैंस को सचिन तेंदुलकर के रिएक्शन का इंतजार था. हालांकि, सचिन ने गिल की 223 रन की पारी पर कोई पोस्ट नहीं किया. इसके बजाय अगले दिन यानी 1 अक्टूबर की सुबह उन्होंने भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर की बहादुरी को लेकर पोस्ट किया. सचिन ने उन्हें “रियल लाइफ हीरो” बताते हुए मुश्किल परिस्थिति में दिखाई गई हिम्मत की तारीफ की. लेकिन गिल के लिए एक भी पोस्ट नहीं किया.

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सारा तेंदुलकर से जुड़ चुका है गिल का नाम
शुभमन गिल का नाम लंबे समय से सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर के साथ जोड़ा जाता रहा है. दोनों के रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर कई बार अफवाहें सामने आई हैं, लेकिन गिल या सारा ने सार्वजनिक तौर पर अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की है. इसी वजह से सचिन की गिल की पारी पर चुप्पी को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह के कयास लगाए जा सकते हैं, लेकिन इसे सही नहीं माना जा सकता. दरअसल, गिल-सारा की वजह से कई बार सचिन तेंदुलकर पर भी फैंस मीम्स बनाते हैं.

क्या सचिन ने जानबूझकर नहीं किया पोस्ट?
फिलहाल सचिन तेंदुलकर की ओर से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है, जिसमें उन्होंने बताया हो कि उन्होंने गिल की 223 रन की पारी पर पोस्ट क्यों नहीं किया. इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि सारा तेंदुलकर और शुभमन गिल से जुड़ी अफवाहों की वजह से सचिन ने ऐसा किया. दूसरी ओर, कैप्टन स्मित मच्छर की बहादुरी पर सचिन की पोस्ट एक अलग घटना को लेकर थी. मच्छर ने फ्लाईदुबई की उड़ान में गंभीर स्थिति के दौरान यात्रियों की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाई थी और उनकी बहादुरी की देशभर में तारीफ हुई.

Tags: sachin tendulkarSHUBMAN GILL
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