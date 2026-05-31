फाइनल RCB और GT में…लेकिन अहमदाबाद में महफिल लूटने पहुंचे वैभव सूर्यवंशी, ये है बड़ी वजह?

Vaibhav Sooryavanshi: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार रात होने वाले आईपीएल 2026 के फाइनल में भले ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) की टक्कर पर सबकी नजरें टिकी होंगी, लेकिन फाइनल की रेस से बाहर हो चुकी एक टीम का खिलाड़ी भी इस खिताबी मुकाबले के दौरान सबसे बड़ा आकर्षण बनने जा रहा है. महज 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल इतिहास का एक ऐसा अनोखा और अविश्वसनीय सीजन खेला है, जिसके बाद टूर्नामेंट के समापन पर वे कई बड़े अवॉर्ड्स अपने नाम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

ऑरेंज कैप पर जमाया कब्जा, तोड़ा क्रिस गेल का रिकॉर्ड

राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए इस युवा सनसनी ने आईपीएल 2026 का अंत 237.31 के तूफानी स्ट्राइक रेट से कुल 776 रन बनाकर किया. वे इस समय ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं. इसके साथ ही वे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं और ‘मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर’ (MVP) अवॉर्ड की रेस में भी सबसे आगे हैं.

वैभव ने इस सीजन में रिकॉर्ड तोड़ 72 छक्के जड़े और क्रिस गेल के 59 छक्कों के सालों पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया. अगर इस आंकड़े को बारीकी से समझें, तो वैभव की बल्लेबाजी और भी हैरान करने वाली लगती है. गेल ने साल 2012 के अपने ऐतिहासिक सीजन में हर 7.73 गेंद पर एक छक्का लगाया था, जबकि वैभव ने इस सीजन में हर 4.31 गेंद पर गेंद को बाउंड्री के पार भेजा.

इस पूरे सीजन में वैभव ने बिना किसी डर के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाईं. वे क्रिस गेल के आईपीएल इतिहास के सबसे तेज शतक (30 गेंद) के रिकॉर्ड को तोड़ने के बेहद करीब भी पहुंच गए थे. राजस्थान के आखिरी लीग मैच में वैभव को इस रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए अपनी 29वीं गेंद पर एक छक्के की जरूरत थी, लेकिन थर्ड मैन पर कैच आउट होने की वजह से वे इस ऐतिहासिक मुकाम को छूने से चूक गए.

VIDEO | Gujarat: Teenage sensation Vaibhav Suryavanshi arrives at Sardar Vallabhbhai Patel International Airport in Ahmedabad. The final of the Indian Premier League will be played today between Royal Challengers Bengaluru and Gujarat Titans at Narendra Modi Stadium. (Full… pic.twitter.com/oKJ852BjcB — Press Trust of India (@PTI_News) May 31, 2026

फाइनल में भिड़ेंगे दो दिग्गज

इधर, डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी पूरे मोमेंटम और तीन दिनों के आराम के बाद फाइनल में उतर रही है. टीम की सबसे बड़ी ताकत उसकी मजबूत बल्लेबाजी रही है, जिसमें विराट कोहली, रजत पाटीदार, देवदत्त पडिक्कल, टिम डेविड, क्रुणाल पांड्या और वेंकटेश अय्यर जैसे खिलाड़ी लगातार योगदान दे रहे हैं. आरसीबी ने इस सीजन में नौ बार 200 से अधिक का स्कोर बनाया है और वे आईपीएल खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने वाली (लगातार दो बार जीतने वाली) तीसरी टीम बनने के प्रबल दावेदार हैं.

दूसरी ओर, गुजरात टाइटंस (GT) ने शुरुआती उतार-चढ़ाव के बाद शानदार वापसी की है. शुभमन गिल की कप्तानी में खेल रही इस टीम को गिल और साई सुदर्शन की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई है. गुजरात की टीम काफी हद तक अपने टॉप ऑर्डर पर निर्भर रही है. इसके अलावा सीजन के बीच में टीम से जुड़े वेस्टइंडीज के जेसन होल्डर का आना भी टीम के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिन्होंने महज 10 मैचों में 17 विकेट चटकाए.

अवॉर्ड्स नाइट में चमकेगा यह उभरता हुआ सितारा

बहरहाल, रविवार की रात नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ट्रॉफी चाहे जो भी टीम उठाए, लेकिन यह तय है कि आईपीएल 2026 के सबसे बड़े हीरो वैभव सूर्यवंशी ही रहेंगे. इस 15 साल के खिलाड़ी ने न सिर्फ रन-चार्ट में टॉप किया और छक्कों के रिकॉर्ड बदले, बल्कि खुद को आईपीएल इतिहास की सबसे रोमांचक प्रतिभा के रूप में भी स्थापित कर दिया है. अहमदाबाद में फाइनल के बाद होने वाले अवॉर्ड समारोह में वैभव पर इनामों की बारिश होना तय है, और यह तो बस उनके शानदार आईपीएल करियर का पहला अध्याय है.