FIFA World Cup: मैच के दौरान लियोनेल मेसी को क्या हुआ? फूट फूट कर मैदान में रोने लगे, बोले- मेरे जीवन में…

इसके साथ ही उन्होंने फीफा विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में जर्मनी के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी मिरोस्लाव क्लोज़े के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली. मैदान पर मेसी का प्रदर्शन शानदार रहा, लेकिन मैच के बाद सबसे ज्यादा चर्चा उनके भावुक होने को लेकर हुई. मैच खत्म होने के बाद जब मेसी से उनके आंसुओं की वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि इसका फुटबॉल से कोई संबंध नहीं था. उन्होंने कहा कि मैच से पहले वह अपने जीवन के कुछ कठिन और चुनौतीपूर्ण दिनों से गुजर रहे थे.
الأسطورة ميسي يجهش بالبكاء بعد تسجيله 😢 pic.twitter.com/OwmmDrSb0o
— Messi World (@M10GOAT) June 17, 2026
मुश्किल समय से गुजर रहे थे मेसी
लियोनेल मेसी ने कहा कि हाल के दिनों में उन्होंने कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना किया, जो खेल से जुड़ी नहीं थीं. हालांकि उन्होंने उन समस्याओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी. मेसी ने कहा कि यह उनके लिए भावनात्मक रूप से कठिन समय था और इसी वजह से गोल करने के बाद उनकी भावनाएं बाहर आ गईं. उन्होंने अपनी टीम के साथियों और अर्जेंटीना टीम के पूरे सहयोगी स्टाफ का धन्यवाद भी किया. मेसी ने कहा कि सभी ने उनका हौसला बढ़ाया और मुश्किल समय में उनका पूरा साथ दिया.