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FIFA World Cup: मैच के दौरान लियोनेल मेसी को क्या हुआ? फूट फूट कर मैदान में रोने लगे, बोले- मेरे जीवन में…

अल्जीरिया के खिलाफ फीफा विश्व कप 2026 के मुकाबले में लियोनेल मेसी ने शानदार हैट्रिक लगाई, लेकिन मैच के दौरान वह रोते हुए नजर आए. मैच के बाद मेसी ने बताया कि वह निजी जीवन में कठिन दौर से गुजर रहे थे.

By: Satyam Sengar | Published: June 17, 2026 5:17:34 PM IST

मैच के दौरान क्यों रोने लगे थे मेसी?
मैच के दौरान क्यों रोने लगे थे मेसी?


फीफा विश्व कप 2026 में अर्जेंटीना ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत की. अल्जीरिया के खिलाफ ग्रुप-जे के मुकाबले में कप्तान लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाकर टीम को 3-0 की बड़ी जीत दिलाई. हालांकि मैच के दौरान एक ऐसा पल भी आया जिसने दुनियाभर के फुटबॉल फैंस का ध्यान खींच लिया. पहला गोल करने के बाद मेसी की आंखों में आंसू दिखाई दिए, जिसे देखकर कई लोग हैरान रह गए. यह हैट्रिक विश्व कप इतिहास में लियोनेल मेसी की पहली हैट्रिक थी.

इसके साथ ही उन्होंने फीफा विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में जर्मनी के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी मिरोस्लाव क्लोज़े के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली. मैदान पर मेसी का प्रदर्शन शानदार रहा, लेकिन मैच के बाद सबसे ज्यादा चर्चा उनके भावुक होने को लेकर हुई. मैच खत्म होने के बाद जब मेसी से उनके आंसुओं की वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि इसका फुटबॉल से कोई संबंध नहीं था. उन्होंने कहा कि मैच से पहले वह अपने जीवन के कुछ कठिन और चुनौतीपूर्ण दिनों से गुजर रहे थे.

मुश्किल समय से गुजर रहे थे मेसी

लियोनेल मेसी ने कहा कि हाल के दिनों में उन्होंने कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना किया, जो खेल से जुड़ी नहीं थीं. हालांकि उन्होंने उन समस्याओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी. मेसी ने कहा कि यह उनके लिए भावनात्मक रूप से कठिन समय था और इसी वजह से गोल करने के बाद उनकी भावनाएं बाहर आ गईं. उन्होंने अपनी टीम के साथियों और अर्जेंटीना टीम के पूरे सहयोगी स्टाफ का धन्यवाद भी किया. मेसी ने कहा कि सभी ने उनका हौसला बढ़ाया और मुश्किल समय में उनका पूरा साथ दिया.

प्रदर्शन से खुश दिखे अर्जेंटीना कप्तान

मेसी ने कहा कि अपने लंबे करियर में उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है और इस समय को वह अपने करियर का सबसे खास दौर मानते हैं. उन्होंने कहा कि वह टीम के साथ हर पल का आनंद ले रहे हैं. वहीं अर्जेंटीना के मुख्य कोच लियोनेल स्कालोनी भी मेसी के प्रदर्शन से बेहद प्रभावित नजर आए. उन्होंने कहा कि मेसी की तारीफ के लिए उनके पास शब्द नहीं हैं. स्कालोनी ने उन्हें अविश्वसनीय खिलाड़ी बताया. अर्जेंटीना ने इस जीत के साथ अपने विश्व कप खिताब की रक्षा की शुरुआत शानदार अंदाज में की.

Tags: Lionel Messi
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