Jasprit Bumrah Test Captain: 7 मई 2025 को जब रोहित शर्मा ने टेस्ट फॉर्मेट को अलविदा कहा तो कयास लगाए जा रहे थे कि जसप्रीत बुमराह या शुभमन गिल में से कोई एक भारतीय टेस्ट टीम का नया कप्तान बन सकता है। 24 मई को बीसीसीआई ने शुभमन गिल को भारत की टेस्ट टीम का नया कप्तान घोषित किया। इस कप्तानी की रेस में जसप्रीत बुमराह कैसे पीछे रह गए? भारतीय टेस्ट टीम का कप्तान न बनने पर बुमराह ने खुद अपनी प्रतिक्रिया दी है।

स्काई स्पोर्ट्स से बात करते हुए जसप्रीत बुमराह ने खुलासा किया, “रोहित और विराट के रिटायरमेंट से पहले और आईपीएल के दौरान मैंने बीसीसीआई से बात की थी कि मैंने भारत-इंग्लैंड सीरीज से पहले अपने वर्कलोड पर विचार किया है। मैंने अपनी पीठ का ख्याल रखने वाले लोगों से बात की है। हमने तय किया कि हमें मेरी पीठ का ख्याल रखना है।”

