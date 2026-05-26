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RCB vs GT: गुजरात के खिलाफ ‘क्वालीफायर 1’ से बाहर हुए फिल साल्ट; ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग XI

royal challengers bengaluru vs gujarat titans match से पहले बेंगलुरु को लगा बड़ा झटका! जानिए आखिर क्यों क्वालीफायर 1 में नहीं खेल रहे धाकड़ ओपनर फिल साल्ट और क्या है दोनों टीमों की Playing 11.

By: Shivani Singh | Last Updated: May 26, 2026 7:38:10 PM IST

RCB vs GT: गुजरात के खिलाफ ‘क्वालीफायर 1’ से बाहर हुए फिल साल्ट; ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग XI


RCB vs GT Qualifier 1: आईपीएल 2026 के पहले क्वालीफायर मुकाबले से ठीक पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खेमे से एक बड़ी खबर आ रही है. धर्मशाला के एचपीसीए (HPCA) स्टेडियम में गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ होने वाले इस महामुकाबले में आरसीबी के स्टार सलामी बल्लेबाज और विकेटकीपर फिल साल्ट मैदान पर नहीं उतरेंगे. साल्ट सीजन के शुरुआती दौर में उंगली की चोट का शिकार हो गए थे, जिसके चलते वह पिछले एक महीने से ज्यादा समय से क्रिकेट से दूर हैं. हाल ही में वह अपनी चोट के इलाज के लिए इंग्लैंड गए थे और पिछले हफ्ते ही वापस टीम के साथ जुड़े थे. हालांकि, आरसीबी मैनेजमेंट ने उनके फिटनेस टेस्ट के बाद फैसला लिया है कि 29 वर्षीय साल्ट को मैच फिट होने में अभी थोड़ा समय और लगेगा.

वेंकटेश अय्यर संभालेंगे ओपनिंग की जिम्मेदारी

फिल साल्ट की गैरमौजूदगी में कप्तान रजत पाटीदार ने एक बार फिर वेंकटेश अय्यर पर भरोसा जताया है, जो पिछले कुछ मैचों से शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. वेंकटेश ने इस सीजन के 5 मैचों में 177.52 के ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट से 158 रन बनाए हैं. उनके इस आक्रामक अंदाज से दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली को क्रीज पर पैर जमाने और अपनी पारी को बुनने का पूरा मौका मिलेगा.

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विदेशी तेज गेंदबाज की एंट्री से मजबूत हुई आरसीबी

साल्ट के बाहर रहने से आरसीबी को अपनी प्लेइंग इलेवन में एक अतिरिक्त विदेशी तेज गेंदबाज को शामिल करने का मौका मिल गया है, जो धर्मशाला की पिच पर काफी असरदार साबित हो सकता है. टीम ने जैकब डफी को मौका दिया है. अब भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड और जैकब डफी की तिकड़ी नई गेंद से गुजरात के बल्लेबाजों के लिए मुसीबत खड़ी करने को तैयार है.

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किसने जीता टॉस (Who won the toss)

धर्मशाला में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है. गुजरात ने अरशद खान की जगह कुलवंत खेज्रोलिया को शामिल किया है, वहीं उनकी नजरें 5 साल में तीसरी बार फाइनल में पहुंचने पर हैं. दूसरी तरफ, डिफेंडिंग चैंपियन और टेबल-टॉपर आरसीबी ने दो बड़े चौंकाने वाले फैसले लिए हैं. चोटिल ओपनर फिल साल्ट की जगह वेंकटेश अय्यर ओपनिंग करेंगे, जबकि तेज गेंदबाज जैकब डफी को प्लेइंग-11 में मौका मिला है. इस महामुकाबले में विराट कोहली पर भी नजरें रहेंगी, जो एक बड़े रिकॉर्ड से महज 43 रन दूर हैं.

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन (Playing XI)

गुजरात टाइटंस (GT): साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, निशांत सिंधु, जेसन होल्डर, राशिद खान, कुलवंत खेज्रोलिया, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB): वेंकटेश अय्यर, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जैकब डफी, जोश हेजलवुड, रसिक सलाम डार

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Tags: IPL 2026
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