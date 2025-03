बिना पायलट के प्लेन में क्यों बिठाते हो… डेविड वॉर्नर ने एयर इंडिया की ट्वीट कर लगाई क्लास

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन बल्लेबाज डेविड वॉर्नर भले ही इस साल आईपीएल 2025 का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद वह चर्चा में बने हुए हैं। हालांकि इस बार चर्चा की वजह क्रिकेट नहीं बल्कि एयर इंडिया पर एक ट्वीट किया गया है. जो कि अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें डेविड ने एयर इंडिया की जमकर क्लास लगाई है.

38 साल के डेविड वॉर्नर ने अपने एक्स अकाउंट पर एयर इंडिया की सेवाओं पर सवाल उठाते हुए लिखा, “@Air India, हम बिना पायलट वाले विमान में सवार हैं और घंटों से इंतजार कर रहे हैं। आप यात्रियों को बोर्डिंग क्यों कराते हैं जब आपको पता है कि आपके पास पायलट ही नहीं हैं?” वहीं इस ट्वीट के बाद एयर इंडिया को खामियों को लेकर सोशल मीडिया पर खूब बहस हो रही है. हालांकि इस मामले ओर एयर इंडिया की ओर से कोई जवाब सामने नहीं है.

@airindia we’ve boarded a plane with no pilots and waiting on the plane for hours. Why would you board passengers knowing that you have no pilots for the flight? 🤦‍♂️🤦‍♂️

