Home > खेल > एक्टिंग नहीं, क्रिकेट था नाना पाटेकर का पहला प्यार, सुनील गावस्कर के साथ शेयर किया मैदान, फिर क्यों छोड़ा खेल?

एक्टिंग नहीं, क्रिकेट था नाना पाटेकर का पहला प्यार, सुनील गावस्कर के साथ शेयर किया मैदान, फिर क्यों छोड़ा खेल?

Why Nana Patekar Quit Cricket: दिवंगत दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर को क्रिकेट से बहुत लगाव था. बॉलीवुड में आने से वो क्रिकेटर बनना चाहते थे. उन्होंने सुनील गावस्कर, संदीप पाटिल जैसे क्रिकेटर्स के साथ मैदान भी शेयर किया था, लेकिन फिर उन्होंने क्रिकेट छोड़ दिया. जानें इसके पीछे की वजह...

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: October 8, 2026 1:23:38 PM IST

नाना पाटेकर ने क्यों छोड़ा था क्रिकेट?
नाना पाटेकर ने क्यों छोड़ा था क्रिकेट?


Why Nana Patekar Quit Cricket: भारत के दिग्गज कलाकार नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन हो गया है. कार्डियक अरेस्ट की वजह से 8 अक्टूबर 2026 की सुबह उनकी मौत हो गई. नाना पाटेकर के निधन से पूरे देश में शोक का माहौल फैल गया है. नाना के फैंस से लेकर उनके साथी और तमाम क्रिकेटर्स भी उन्हें याद कर रहे हैं. नाना पाटेकर अपनी दमदार एक्टिंग और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते थे. उन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर लाखों फैंस के दिलों में अपनी खास जगह बना ली थी. उनके किरदार और डायलॉग्स के बहुत से लोग दीवाने हैं. हालांकि काफी कम लोगों को पता है कि नाना पाटेकर का क्रिकेट से भी खास रिश्ता रहा है. क्रिकेट से उनका काफी जुड़ाव रहा है. उन्होंने दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर के साथ भी मैदान शेयर किया था.

नाना पाटेकर का गावस्कर से कनेक्शन

नाना पाटेकर बचपन से ही क्रिकेटर बनना चाहते थे. वह बचपन में खूब क्रिकेट खेलते थे. इस दौरान उन्होंने कई ऐसे खिलाड़ियों के साथ मैदान शेयर किया, जिन्होंने आगे चलकर भारत के लिए भी खेला. नाना पाटेकर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कि जब वो 13 साल के थे, तो वो मुंबई के मशहूर शिवाजी पार्क में खेलने जाते थे. उस समय शिवाजी पार्क मुंबई से निकले बड़े क्रिकेटर्स का पहला घर हुआ करता था.

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BBC को दिए एक इंटरव्यू में नाना पाटेर ने कहा था कि जब वो क्रिकेट खेलते थे, तो संदीप पाटिल भी उनके सामने खेला करते थे. संदीप पाटिल की उम्र में नाना से काफी कम थी. नाना ने बताया था कि उसी ग्राउंड पर सुनील गावस्कर भी खेलने आते थे. ऐसे में अब सवाल है कि आखिर नाना पाटेकर ने क्रिकेट क्यों छोड़ा?

ये भी पढ़ें: Nana Patekar: नाना पाटेकर सिर्फ एक्टिंग में ही नहीं, निशानेबाजी में भी थे माहिर! 50 की उम्र में जीते थे कई मेडल

नाना पाटेकर ने क्यों छोड़ा क्रिकेट?

नाना पाटेकर ने इंटरव्यू में क्रिकेट छोड़ने के पीछे की वजह भी बताई थी. उन्होंने कहा कि उनकी उंगली में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उन्हें क्रिकेट छोड़ना पड़ा. हालांकि सिर्फ चोट क्रिकेट छोड़ने की वजह नहीं थी. असली वजह थी कि उन्हें नौकरी करके अपने माता-पिता की सेवा करनी थी. इस कारण उन्होंने क्रिकेटर बनने का सपना छोड़ दिया और क्रिकेट का त्याग कर दिया. बाद में उन्होंने आर्ट्स स्कूल में दाखिला लिया और फिर फिल्मों में एंट्री की.

Tags: nana patekarSunil Gavaskar
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