कौन बनेगा ASIA CUP 2025 का चैंपियन, सुपर-4 की चार टीमों में किसमें, कितना है दम?

Asia Cup 2025 में अब लीग स्टेज खत्म हो चुकी है. चार टीमों ने सुपर-4 स्टेज में जगह बनाई है. इनमें एक है टीम इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश. ऐसे में सुपर-4 स्टेज का पहला मैच बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच होगा. इसके बाद 21 सितंबर को एक बार फिर से भारत-पाकिस्तान का महामुकाबला देखने को मिलेगा. सुपर-4 की इन 4 टीमों में कौन सी टीम है सबसे दमदार. आइए जानते हैं.

कैसा रहा है भारत का प्रदर्शन

मौजूदा एशिया कप में भारत को हराना मुश्किल रहा है. हालांकि ओमान की टीम ने भारत को फाइट जरुर दी, लेकिन इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता कि टीम इंडिया ने इस मैच में काफी एक्सपेरिमेंट भी किए थे. भारत इस टूर्नामेंट में अपने तीनों मैच जीतने वाली दूसरी टीम है. इससे पहले श्रीलंका ने भी लीग स्टेज के अपने तीनों मैच जीते थे. ऐसे में अभी तक तो श्रीलंका और भारत की टीमों का पलड़ा ही भारी लग लग रहा है.

इन खिलाड़ियों ने निभाया जीत में किरदार

अभिषेक शर्मा: अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी हवा के झोंके की तरह रही है. शुरुआत से ही गेंदबाजों को चकमा देने की उनकी क्षमता ने क्रिकेट जगत को मंत्रमुग्ध कर दिया है. पंजाब के इस बल्लेबाज ने तीनों मैचों में भारत को शानदार शुरुआत दिलाने में मदद की है. अभिषेक का अगला लक्ष्य अपनी अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलना होगा, क्योंकि उन्होंने लीग स्टेज में अच्छा प्रदर्शन तो किया, लेकिन वो बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे.

सूर्यकुमार यादव: सूर्यकुमार यादव ने UAE के खिलाफ मैच में केवल कुछ गेंदें ही खेलीं, लेकिन एक छक्का लगाने में सफल रहे. हालांकि, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अगले मैच में शानदार पारी खेली. दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 37 गेंदों पर 47 रन बनाकर नाबाद रहते हुए पांच चौके और एक छक्का लगाया. सूर्यकुमार का स्ट्राइक रेट 127.03 रहा. वहीं ओमान के खिलाफ तो 8 विकेट गिरने के बावजूद भी कप्तान साहब बैटिंग के लिए नहीं आए.

कुलदीप यादव: कुलदीप यादव 2025 एशिया कप में शानदार फॉर्म में हैं. कुलदीप ने UAE के खिलाफ अपनी गेंदबाज़ी का रोब झाड़कर अपनी वापसी का जश्न मनाया. उन्होंने 2.1 ओवर में केवल सात रन देकर चार विकेट लिए. पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे मैच में, कुलदीप ने चार ओवरों में सिर्फ़ 18 रन देकर तीन विकेट लिए. दिलचस्प बात यह है कि कुलदीप ने दोनों मैचों में प्लेयर ऑफ़ द मैच का पुरस्कार जीता. हालांकि ओमान के खिलाफ मैच में कुलदीप थोड़े ऑफ कलर नज़र आए, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना होगा कि वो मैत आबूधाबी में था.

ताकत और कमज़ोरी

भारत की सबसे बड़ी ताकत उनका बेख़ौफ़ रवैया है. उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 में कई ऑलराउंडरों को भी शामिल किया है, जिससे उनकी बल्लेबाजी में ताकत महसूस की जा सकती है. इस लाइनअप में अक्षर के आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करने की उम्मीद है और इस बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए कुछ विकेट गंवाने के बावजूद, पूरी ताकत से खेलने का मौका दिया है.

कमजोरियों की बात करें तो अब तक खेले गए तीन मैचों में ओमान के खिलाफ ही टीम इंडिया को जीत के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इस मैच में भारतीय टीम ने कई सारे प्रयोग भी किए थे. उम्मीद यही है कि सुपर-4 स्टेज में सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेगी. वहीं दूसरी तरफ श्रीलंंका की टीम भी अभी तक इस टूर्नामेंट में अजेय है. ऐसे में भारत और श्रीलंका की टीमों के बीच इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है.