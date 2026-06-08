कौन थे वी विक्रमराजू? मनिंदर सिंह के ऐतिहासिक LBW फैसले के अंपायर, जिन्हें नहीं भूल पाएंगे भारतीय फैंस

Former Umpire V Vikramraju Death: भारत बनाम अफगानिस्तान टेस्ट मैच के बीच क्रिकेट जगत से एक दुखद खबर सामने आई है. पूर्व इंटरनेशनल अंपायर वी विक्रमराजू का बेंगलुरु में 92 साल की उम्र में निधन हो गया. वी विक्रमराजू को चेन्नई में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए टाई टेस्ट में अंपायरिंग करने के लिए जाना जाता है. इस मैच के लिए भारतीय फैंस वी विक्रमराजू को हमेशा याद रखेंगे. वी विक्रमराजू ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 टेस्ट और 5 वनडे मैचो में अंपायरिंग की थी.

इसके अलावा उन्होंने 42 फर्स्ट क्लास मैचों में भी अंपारिंग की. वी विक्रमराजू के अंपायरिंग करियर में सबसे यादगार मुकाबला भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का टाई टेस्ट रहा, जो चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया था. यह टेस्ट क्रिकेट इतिहास का दूसरा टाई मैच था. टेस्ट क्रिकेट पहला टाई मैच 1960 में ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था.

KSCA ने जताया दुख

पूर्व इंटरनेशनल अंपायर वी विक्रमराजू को क्रिकेट में उनकी ईमानदार अंपायरिंग के लिए जाना जाता है. उनके निधन पर कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ ने शोक व्यक्त किया है. KSCA की ओर से जारी बयान में कहा गया, ‘केएससीए के अध्यक्ष और प्रबंध समिति बहुत दुख के साथ पूर्व अंतरराष्ट्रीय अंपायर विक्रम राजू के निधन पर शोक व्यक्त करते हैं. उन्होंने कई दशकों तक क्रिकेट के खेल की ईमानदारी से सेवा की. एक अंपायर के तौर पर, उन्होंने खेल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहचान बनाई.’

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भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का ऐतिहासिक टाई टेस्ट

पूर्व अंपायर वी विक्रमराजू को साल 1986 में भारतीय खिलाड़ी मनिंदर सिंह को एलबीडब्ल्यू आउट देने के लिए काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी. दरअसल, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए इस टेस्ट में मुकाबला 1 रन से जीत-हार पर पहुंच गया था. भारत की जीत के लिए 348 रन चाहिए थे. भारत ने टारगेट का पीछा शुरू किया, लेकिन 347 रन के भीतर 9 विकेट गंवा दिए. इसके बाद भारत को जीत के लिए 1 रन चाहिए थे, जबकि ऑस्ट्रेलिया को मैच ड्रॉ करने के लिए 1 विकेट की जरूरत थी.

भारत के 11वें नंबर के बल्लेबाज मनिंदर सिंह स्ट्राइक पर थे, जबकि नॉन स्ट्राइकर एंड पर रवि शास्त्री मौजूद थे. ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर ग्रेग मैथ्यूज की गेंद मनिंदर सिंह के पैड पर लगी, जिस पर अंपायर वी विक्रमराजू ने उन्हें आउट करार दिया. इसके चलते भारतीय टीम 347 रन पर ढेर हो गई और मैच टाई हो गया.

वी विक्रमराजू के फैसले पर विवाद

अंपायर वी विक्रमराजू के फैसले पर सालों तक विवाद चलता रहा. भातरीय बल्लेबाज मनिंदर सिंह और रवि शास्त्री का मानना था कि गेंद पैड से टकराने से पहले बल्ले से टकराई थी. वहीं, अंपायर का कहना था कि बल्ला गेंद के आसपास भी नहीं था और वह पूरी तरह आउट थे. वी विक्रमराजू पूरे जीवन अपने इस फैसले पर अड़े रहे. यह पल आज भी भारतीय फैंस के दिलों में बसा हुआ है.