IND vs PAK R Premadasa Stadium: कौन थे आर प्रेमदासा? जिनके नाम पर है कोलंबो का ऐतिहासिक स्टेडियम; जहां पर होगी भारत-पाक की टक्कर

IND vs PAK R Premadasa Stadium: कोलंबो में स्थित आर प्रेमदासा स्टेडियम एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि यहां 2026 टी20 वर्ल्ड कप के दौरान भारत बनाम पाकिस्तान का महामुकाबला खेला जाना है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस स्टेडियम का नाम जिस नेता पर रखा गया है, वे कौन थे?

कौन थे आर प्रेमदासा?

आर प्रेमदासा दरअसल श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानासिंघे प्रेमदासा थे. उनका जन्म 23 जून 1924 को कोलंबो में हुआ था. साधारण परिवार से आने वाले प्रेमदासा ने राजनीति में अपनी पहचान मेहनत और जनसेवा के दम पर बनाई. वे 1978 से 1989 तक श्रीलंका के प्रधानमंत्री रहे और बाद में 1989 में देश के राष्ट्रपति बने.

गरीबों की मदद के लिए किया जाता है याद

रानासिंघे प्रेमदासा को खास तौर पर गरीबों और निम्न वर्ग के उत्थान के लिए याद किया जाता है. उन्होंने ‘गाम उदावा’ (गांव जागरण) जैसी योजनाएं शुरू कीं, जिनका उद्देश्य ग्रामीण विकास और आवास सुविधाएं प्रदान करना था. उनके कार्यकाल में देश ने कई सामाजिक और बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रोजेक्ट्स देखे.

चुनौतियों से भरा रहा है राजनीतिक जीवन

हालांकि उनका राजनीतिक जीवन चुनौतियों से भी भरा रहा. 1 मई 1993 को कोलंबो में एक आत्मघाती हमले में उनकी हत्या कर दी गई. यह हमला एलटीटीई से जुड़े आतंकियों द्वारा किया गया था. उनकी मृत्यु के बाद भी श्रीलंका की राजनीति और विकास में उनके योगदान को याद किया जाता है.

कोलंबो का आर प्रेमदासा स्टेडियम, जिसे पहले ‘कॉलंबो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम’ कहा जाता था, बाद में उनके सम्मान में नामित किया गया. यह श्रीलंका का प्रमुख क्रिकेट मैदान है और कई ऐतिहासिक मैचों का गवाह रहा है.

भारत-पाक के बीच टक्कर