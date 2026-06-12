Who Was Jaspal Rana: शूटिंग के गुरु द्रोणाचार्य! मनु भाकर की परछाई; कौन हैं जसपाल राणा? जिनके जाने से खेल जगत में छाया मातम

Who Was Jaspal Rana: भारतीय शूटिंग के सबसे बड़े नामों में से एक, जसपाल राणा का शुक्रवार यानी आज एक मेडिकल इमरजेंसी के बाद निधन हो गया. खबरों के अनुसार, जर्मनी में एक शूटिंग टूर्नामेंट से भारत लौटते समय फ्लाइट में उनकी तबीयत खराब हो गई थी और उन्हें बेचैनी होने लगी. जिसके बाद नई दिल्ली के एक अस्पताल में 49 साल की उम्र में उनका निधन हो गया. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि जसपाल राणा कौन थे जिनकी मौत के बाद पूरे खेल जगत मर शोक की लहर है.

कौन थे जसपाल राणा ?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1976 में उत्तराखंड के एक फौजी परिवार में जन्मे राणा को उनके पिता, जो खुद एक पूर्व सैनिक थे, उन्होंने शुरुआती ट्रेनिंग दी थी. उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपनी ज़बरदस्त प्रतिभा दिखाई और बारह साल की उम्र में अपना पहला नेशनल मेडल जीता. 1990 और 2000 के दशक में राणा शूटिंग की दुनिया में एक बड़ी हस्ती बन गए. उन्होंने पिस्टल इवेंट्स में महारत हासिल की और भारत के लिए बहुत सारे मेडल जीते. उनके रिकॉर्ड में कॉमनवेल्थ गेम्स में 15 मेडल (जिनमें 9 गोल्ड शामिल हैं) और एशियन गेम्स में 8 मेडल (जिनमें 4 गोल्ड शामिल हैं) हैं. दोहा में हुए 2006 के गेम्स में, राणा ने पुरुषों के सेंटर-फायर पिस्टल इवेंट में वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की थी.

ऐसी चढ़ी कामयाबी की सीढ़ी

जसपाल राणा भारतीय शूटर के सबसे बड़े नामों में से एक थे. भारत सरकार ने एक शूटर के तौर पर उनके हुनर ​​को अर्जुन अवॉर्ड और पद्म श्री से सम्मानित किया. कॉम्पिटिशन से रिटायर होने के बाद, राणा ने शूटर्स की अगली पीढ़ी तैयार करने के लिए कोचिंग पर ध्यान देना शुरू किया. 2012 में, वो जूनियर पिस्टल टीम के नेशनल कोच बने. वह अपने स्टूडेंट्स के लिए सख्त लेकिन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्लान बनाने के लिए मशहूर थे, जिसमें अनुशासन और फिजिकल फिटनेस पर खास ध्यान दिया जाता था. उनकी कोचिंग ने दुनिया के कुछ बेहतरीन युवा शूटर्स को तैयार करने में मदद की, जिनमें सौरभ चौधरी और अनीश भनवाला शामिल हैं.

मनु भाकर के रह चुके कोच

कोचिंग के तौर पर उनकी सबसे बड़ी कामयाबी मनु भाकर के साथ उनका काम था. राणा ने सालों तक उन्हें गाइड किया, और हालांकि कुछ समय के लिए उन्होंने साथ काम करना बंद कर दिया था, लेकिन 2024 पेरिस ओलंपिक्स से पहले वे फिर से साथ आ गए. उनकी ट्रेनिंग की वजह से ही मनु भाकर उन गेम्स में दो ऐतिहासिक ब्रॉन्ज़ मेडल जीत पाईं.